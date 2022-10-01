救災人員趕赴現場，立即實施酸鹼性試紙測試，結果呈強鹼。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區台61線平面北上31至32公里處，今早有腐蝕性化學液體外漏，外泄長達1公里車道，現場3名自行車騎士經過感到「刺痛感」，救護人員到場將3人送醫治療，現由北區環境事故專業技術小組進行後續處理，警方也將調監視器追查。

桃消防指出，今早約7時接獲報案，台61平面北上31至32公里路段，車道上布滿腐蝕性化學液體，救災人員趕赴現場，立即實施酸鹼性試紙測試，結果呈強鹼。由草漯分隊化學車警戒，車道拉上封鎖線，另在同路段台61橋上也有強鹼泄漏約1公里車道，由大園分隊消防車實施警戒。

現場3名自行車騎士疑因此受傷，56歲戴姓男子、33歲張姓女子以及63歲黃姓男子騎經該路段時，感到刺痛感，救護人員將3人送往醫院治療。

北區環境事故專業技術小組9時13分抵達現場處置，目前草漯與大園分隊員在現場警戒及處理。大園警方表示，後續將調閱附近監視器，追查外泄腐蝕性化學液體的車輛。