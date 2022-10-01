針對蔡英文總統以及行政院長蘇貞昌涉入鏡電視申照所引發的政治風波，蘇貞昌昨(9月30日)日在立法院接受質詢時，表示出不會去查的態度；對此台北市長柯文哲今天前往新北三重參加活動，並與新北市長侯友宜同台接受訪問時，痛批蘇貞昌的態度傲慢，指出蔡總統以及閣揆對此都默不作聲就是「默認」，之後更在侯友宜呼籲「公開透明，交給大眾檢視」時，脫口稱「公開透明就翹去(死了)」。

面對記者提問，柯文哲表示這件事自己要來申明，他說，現在有人指控總統跟行政院長直接控制媒體，這是很嚴肅的控訴，小英總統應該出面告對方，蘇貞昌也應該馬上啟動司法調查，讓檢察官介入，把錄音帶拿去做聲紋辨識。

他表示，結果兩人都不講話，就是默認，蘇揆昨天在立法院說鏡電視這個案子不必去追查，「那檢調還敢查嗎？還是直接下指導棋？」，不然也不採取任何行動，態度就是「不然你想怎樣」；柯文哲痛批，態度太傲慢，這個太欺人太甚，做事情不是這樣，這個態度不對。

侯友宜則表示，一切公開透明，展現出來給大家看來檢視，這是最重要的，那到底問題出在哪裡，只要一率公開透明，我們大家來看。

不過侯友宜話還沒說完，柯文哲就脫口而出「公開透明就翹去」，侯友宜隨即反應說「他們就要公開透明啊」，柯文哲也回說「穩翹去的啊」。