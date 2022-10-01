民進黨台北市長參選人陳時中近日身陷不少爭議，不過陳時中接受媒體專訪時表示，根據他掌握的數字，目前民調仍顯示他還是穩定的領先。對此，有網友回應「在台南做的？」諷刺陳時中。

蓋洛普徵信公司26日公布民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安27.76％、無黨籍參選人黃珊珊20.9％，陳時中則以19.72％敬陪末座。對此，陳時中接受台視「選戰最前線」主持人林益如專訪時表示，選舉中間的民調高高低低都有，選戰的問券方式、機構效應都有，「我認為就是說，我現在的民調不至於到那麼低」。陳時中也強調，有這樣的民調也可以參考。林益如問及，民進黨內部應該有在做民調，就目前掌握的數字大概是什麼狀況？陳時中則回應「目前我們還是承平｣，林益如追問，所謂的承平是跟誰比較？陳時中說所謂的承平就是指「我們是穩定的領先」。

根據《ETtoday新聞雲》公布的民調也顯示，台北市民對蔣萬安的喜好度為38.9%、討厭度為26.0%；對陳時中的喜好度為29.0%、討厭度則為47.5%；對黃珊珊的喜好度為34.1%、討厭度則為18.2%。對此，林益如問陳時中，為什麼仇恨值的數字會比較高？到底來自於哪裡？不喜歡的情緒來自於哪裡？陳時中則表示，在政黨的操作也有，另一方面他覺得，因為大家覺得他相對威脅大，因此對威脅大的時候，人家就會來操縱所謂不喜歡度，「事實上我相信離這個還有相當的距離」。

對此，網友紛紛留言狂酸「在台南做的？」、「在黨部的民調中爭取50%」、「哪一個民調機構啊？」、「50%他以為他在高雄選嗎?」、「穩定領先，票倒著算的話」、「看民進黨是不是落後，潑髒水那種就是落後」。