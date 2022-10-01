市長盧秀燕再次盛讚張瀞分，一路走來的努力與經驗，凡舉豐原大小事情，張瀞分都瞭若指掌。（張瀞分競選總部提供）

盧秀燕稱讚張瀞分，她一位議員可以抵五位議員，是重量級的議員。（張瀞分競選總部提供）

市議員張瀞分今天與市長盧秀燕聯合競選總部成立，現場湧入破千民眾到場力挺支持。（張瀞分競選總部提供）

重量級議員張瀞分競總成立 豐原破千鄉親力挺支持

台中市議會人稱「阿姑」的市議員張瀞分，今天與市長盧秀燕聯合競選總部成立，現場湧入破千民眾到場力挺支持；盧秀燕再次盛讚張瀞分一路走來的努力與經驗，凡舉豐原大小事情，張瀞分都瞭若指掌，經費爭取更是涵蓋各方面，不論老人健保、交通建設、美樂地計劃等等，她一位議員可以抵五位議員，是重量級的議員。

今天市長盧秀燕與張瀞分聯合競選總部成立，總統府前資政廖了以、立法委員楊瓊瓔、鄭麗文與台中市議員陳政顯、張廖乃綸、羅永珍、蘇柏興、李榮鴻都到場力挺。

廖了以指出，他說從民國66年開始，他就跟張瀞分攜手合作，為了豐原鄉親努力，他們從沒有退下為民服務的身分，因為知道一張票、一世情，他與盧秀燕市長、張瀞分議員與江啟臣立委與在場許多位里長都是同一陣線，一個為民設想、為鄉打拚的陣線。

擔任張瀞分議員競選團隊總幹事的立委江啟臣為張瀞分披上彩帶。江啟臣說，豐原大大小小的建設都可以看到張瀞分議員服務的政績，他們是同一組服務的夥伴，他強調支持張瀞分就是支持江啟臣、支持江啟臣就是支持張瀞分，要讓始終如一的張瀞分高票當選。

張瀞分致詞時表示，現在外面許多流言蜚語，但她是經過時間、經歷的多次驗證，她一路走來始終如一，只為了豐原鄉親。她感謝大家來力挺，繼續打拚努力。