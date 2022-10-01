年底九合一選舉，不斷傳出「藍白合」、操作棄保，用民眾黨新竹市長參選人高虹安，換國民黨台北市長參選人蔣萬安；民進黨台北市長參選人陳時中今受訪表示，「這種選舉很難去換票啦」、「換來換去、保來保去終究是一場空」。

他認為，還是回歸選舉主軸，相信新竹市及台北市都需要去努力，在政策上競合；花太多的精神思考這些事情，最後是徒勞無功，回歸市政的主軸，才是民主政治的一個真諦。

陳時中今天上午前往永春陂生態濕地公園，參加111年全國登山日活動；對於黃珊珊近日諷刺選舉是「缺什麼補什麼」，因此陳時中提出「把事做好」代表「之前沒有把事做好」；陳時中說，玩文字遊戲大可不必，台北市沒有把市政做好，所以他要進去把事做好，就這麼單純，台北市這幾年來讓大家有停滯的感覺。

至於藍營批評，中央流行疫情指揮中心變成陳時中第二個競選總部？陳時中嚇一跳說，「指揮中心變成我第二個（辦公室）？」他表說，指揮中心有指揮中心的權責所在，該怎麼做，衛福部會有自己的定見，決定指揮中心的定位，他現在已經離開了，尊重指揮中心的決定。

對於名嘴周玉蔻近日言行，衝擊陳時中選情，傳出陳私下致電給多年好友、屏東縣長潘孟安大吐苦水。陳時中澄清，他近日與潘通電話，兩人有熟，潘也分享關執政、選舉該注意什麼事情的經驗分享，但並未談到周玉蔻的事情。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨公佈教育政見，發生媒體提問，邊滑手機且答不出來，2度求救旁人。陳時中說，這是蔣萬安的風格，不過他自己傾向直接回答問題。

陳時中今競選總部成立，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、身兼競選總部主委的前副總統陳建仁等民進黨天王級人物齊聚力挺；陳時中表示，這是一件開心的事情，「很高興能夠得到總統肯定，我非常的高興」。