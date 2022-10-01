侯友宜深坑、坪林、石碇、烏來聯合競選總部成立。（王揚傑攝）

侯友宜揪大家跳「友宜凍蒜歌」。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜深坑、石碇、坪林、烏來聯合競選總部今（1）日在深坑區北深路成立，上午侯友宜與國民黨新北市議員劉哲彰、陳儀君及議員參選人黃心華等同台造勢，侯友宜表示，希望能超過4年前的得票，看8年前朱立倫市長競選連任只贏2萬票，所以大家千萬不要掉以輕心，拚超過4年前的侯友宜，讓偏鄉地區也能創出奇蹟，證明新北市在進步。

侯友宜特別提到，8年前朱市長選連任時只贏對手2萬4000票，與預期領先的票數差距很大，就是因為多支持者認為「穩贏的」，所以票沒投出來，這次大家千萬不要掉以輕心，11月26日就要出來投票。

「選舉不是罵來罵去」，侯友宜說，選舉是要找回純樸、忠厚、認真、努力踏實、愛這塊土地的人，讓城市愈來愈好，不要抹黑謾罵，他這次選舉會跟4年前一樣，不罵人、不講五四三的東西，也請大家幫忙拉票，支持參選市議員的劉哲彰、陳儀君、黃心華、何應明、吳國譽。

現場支持者紛紛送上菜頭、鳳梨、蒜頭、包子、粽子等吉祥物給侯友宜，祝福侯友宜高票連任，最後侯友宜揪台上、台下一起大跳「友宜凍蒜歌」，全場氣氛嗨到頂點。他說，選舉就是要健康、快樂、有希望，用這種態度贏得選舉。