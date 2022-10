有「搖滾詩人」之稱的史汀(Sting),不僅是位擁有17座葛萊美獎、專輯銷量超過一億張的偉大音樂家,且是義大利佛羅倫斯近郊il Palagio酒莊的主人,每年產製葡萄酒皆以史汀的熱門歌曲命名,其中有30瓶史汀親筆簽名酒限量在台上市,成為史汀樂迷鎖定珍藏的標的,也因為新酒在台銷售,這座有500年歷史的酒莊也隨之曝光。

il Palagio莊園最早的主人是義大利紅衣主教Bernardo Martelli,隨後由San Clemente公爵與其家族擁有,1997年,史汀為了讓愛妻子Trudie有個安心待產與養育子女的良好環境,斥資買下酒莊作為送給愛妻和孩子的禮物,正式成為酒莊主人,一家人定居於此,據悉史汀近期有4張專輯是在此酒莊完成。

搖滾詩人史汀的酒莊有500年歷史,位於義大利佛羅倫斯近郊。(浩詠提供)

搖滾詩人史汀為了寵妻,買下風景優雅、氣候宜人的義大利酒莊送給愛妻。(浩詠提供)

史汀是有機農業的支持者,他不僅將自己於英國威爾斯的土地拿來種植有機蔬果,也決定將il Palagio莊園打造成有機葡萄酒莊,為此他不惜將酒莊休耕長達10年,挖除不健康的70年葡萄樹老藤,改種植適合有機種植的新藤,為葡萄園重新建立有機生態系統,直到2006年第一支葡萄酒才終於問市,並以史汀歌曲〈Sister Moon〉命名。

搖滾詩人史汀的酒莊葡萄酒登台,他位於義大利的美麗酒莊也因而曝光。(浩詠提供)

2016年,為了慶祝酒莊第一支有機葡萄酒上市10周年,推出限量2000瓶的「十年之約紅酒Dieci」,由於該款酒對史汀來說別具有象徵意義,成為史汀重要家宴上的指定餐酒,如今只剩下不到500瓶,台灣爭取了100瓶的配額,其中有30瓶有史汀的親筆簽名,更加珍貴稀有。

搖滾詩人史汀位於義大利的酒莊,他的錄音室就在二樓,近年有四張專輯是在此誕生。(浩詠提供)

除此之外,以史汀暢銷金曲命名的酒款還包括了〈When We Dance〉,「瓶中信」〈Message In A Bottle〉、〈Brand New Day〉等,依每款酒的特色賦予一首動人的情歌。去年,一款酒莊最新旗艦酒款〈1530紅酒〉首發年份上市,就入選當年Wine Spectator Top 100,並獲得義大利紅蝦評鑑三個杯子的最高評價,歷經25年的辛苦經營與等待,終於有了完美的成果。

史汀親筆簽名家宴酒,限量30瓶只獻給台灣。(浩詠提供)

