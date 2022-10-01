國門即將在10月13日開放，許多旅客已迫不及待想要出國，華信航空營運重心擺在國內線，總經理彭榮敏坦言喜憂參半，一則高興國際線可慢慢恢復正軌，另一方面擔心國內線旅客流失。但他強調，台灣好玩的地方很多，絕大多數民眾還沒把台灣玩透透，對國旅市場仍相當有信心。

彭榮敏說，國內線還是很有潛力的，台灣有許多年輕人，國內很多很美的地方還沒去過，不要說花東，台中也有許多值得去的景點，只是大家平常沒機會到而已。

國際線方面，華信11月18日起復飛台中－胡志明市的航班，初期每周4班營運，接下來以台中為主，還會復飛香港航線。

串聯大小金門的金門大橋將於年底前通車，金門觀光發展邁入新紀元。金門縣政府、華信航空及旅遊電商易飛集團3方跨界聯手舉辦「華信航空金門觀光推廣記者會」，推出結合食、宿、遊、購、行的金門創新型態旅遊玩法「犇放金門牛肉美食節華信假期自由行」，融入「低碳旅遊」與「智慧觀光」元素，旅客於易飛網官網透過行動支付下訂遊程後，即能來趟舌尖上的低碳旅行，品嚐酒糟牛肉美食之餘也替環境永續盡一份心力。

彭榮敏表示，華信航空與易飛集團合作，配合華信航空飛航的7個航點、9條航線，規劃豐富的人文與生態旅遊行程。台灣往返金門是華信航空重要的航點，本次特別與金門縣政府及易飛集團聯手推出「華信假期-低碳旅遊」與「華信小舖-智慧觀光」，歡迎旅客參加華信假期自由行到金門觀光旅遊。

華信航空台北、台中、高雄都有班機直飛金門，10月份起每天14班往返金門，配合旅客訂位需求亦彈性增班或放大機型，調派台灣虎航A320班機執行飛航任務，搭載更多旅客前往金門。

華信航空網路購物商城「華信小舖」自今年9月起全新改版升級，國人參加華信假期遊程後，即能享受「線上下訂、機場提貨」的智慧購物體驗，近百款金門最夯明星商品，皆可透過華信小舖實現懶人式輕鬆玩法。

易飛網董事長周昀生指出，金門一向為易飛網國內離島旅遊的重點城市，更是今年頗受國人好評的國旅首選地，本次攜手縣府與華信航空整合金門在地牛肉美食及伴手禮共16家業者、免稅店及旅宿業者等旅遊資源，打造市場上絕無僅有的「犇放金門牛肉美食節華信假期自由行」遊程。