CASETiFY最近不僅在日前進駐新光三越台北信義新天地 A11，更宣布首度聯名已故傳奇藝術家Keith Haring推出以「Love Makes The World Go Round」為主題的聯名系列，將傳奇塗鴉藝術家Keith Haring的經典作品融入一系列電子與生活配件，包含最新iPhone 14防摔系列手機殼，即日起可至CASETiFY 台灣官方網站與CASETiFY STUDiO新光三越台北信義新天地 A11 門市選購。

Keith Haring x CASETiFY 系列包括各式圖案、線條人物，及風格化愛心郵票的設計組合。（CASETiFY 提供）

Keith Haring x CASETiFY 聯名系列結合該藝術家最具代表性的作品，以愛與樂觀為主題，利用大膽揮灑的線條、對比鮮明的色彩，以及風格強烈的圖案設計而成，並加入Keith Haring大量未命名作品中的「Heart Face」和「Radiant Heart」圖案，CASETiFY亦將推出 Keith Haring的經典愛心圖案立體澎澎手機殼。