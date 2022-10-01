終於迎來可以出國旅遊的時間，正好GoPro就推出了全新HERO11 Black，這次就主打更大的感光元件，還有全新的地平線鎖定功能，以及對於現今社群世代來說，最需要的8:7的長寬比拍攝格式，此次就快速實測帶著GoPro HERO11 Black去旅行所拍攝的各種場景，讓準備出國的消費者也一起紀錄後疫情時代、久違的旅遊回憶。

GoPro HERO11 Black新增HyperView超大廣角，HyperSmooth 5.0超強防抖5.0也有全新的AutoBoost模式，邊走邊拍，或是自拍全身畫面也沒問題。（GoPro HERO11 Black實拍畫面）

此次實測的功能就主要為GoPro HERO11 Black全新加入的新功能，像是記者本人最喜歡的、也最有感的升級，就是地平線鎖定功能，不管怎麼翻轉、抖動時拍攝，畫面仍然可以保持水平狀態，而且因著新增HyperView超大廣角，HyperSmooth 5.0超強防抖5.0也新增了AutoBoost模式，所以不管是邊走邊拍，又或是在機車上拍攝時，也能擁有穩定，且不怕畫面歪掉的效果，也能紀錄人物及背後景色的所有畫面。

GoPro HERO11 Black比起過往，在水底下拍攝時，免用紅色濾鏡片，也能展現更豐富、真實的色彩。（GoPro HERO11 Black實拍畫面）

GoPro HERO11 Black在低光源拍攝時比過去更清晰，不會因太暗，或光暗對比太強，而失焦或拍不到人物。（GoPro HERO11 Black實拍畫面）

另一個最有感的升級，就是其擁有全新的8:7長寬比來拍攝，不用再像以前要把GoPro轉向成直拍，也能直接裁出Instagram及YouTube上適合的橫或直式畫面更方便，還有因相機的感光元件變大，採10位HEVC編碼色彩，在水底下拍攝時，實測不超過10米及光線充足時，影片的像素及顏色都比過去更強、更豐富，進行水下活動時也不必再加上紅色濾鏡讓畫面變得更藍，低光源拍攝時也是比過去清晰。

GoPro HERO11 Black，定價1萬7500元。（GoPro 臺灣代理-忠欣股份有限公司提供）

雖然GoPro HERO11 Black比不上一般手機或相機的夜拍功能，但紀錄一般旅遊Vlog或低光源環境下拍攝可是綽綽有餘，而且還內建了星軌、光繪、車燈光軌 3大夜間功能，可是比過去的GoPro使用方式更多元，假如想開始紀錄新的旅遊生活，不妨考慮入手小型的運動相機，代替一般的手機或相機來拍下Vlog。