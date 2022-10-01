終於來到了後疫情時代，台灣也正式開放邊境管制，0＋7的免隔離政策讓不少民眾已經紛紛開始訂機票準備出國，正好全新的iPhone 14 Pro Max也已經上市，此次就與三星主打超強拍攝功能的Galaxy S22 Ultra一起，實測多個出遊會拍照的情景，讓消費者在出國前選好新手機，準備紀錄開關後的旅遊生活。

iPhone 14 Pro Max表現更貼近肉眼所看的畫面。（石欣蒨攝）

Galaxy S22 Ultra表現更明亮、色彩也更濃厚。（石欣蒨攝）

有時到了餐廳或小酒管，都有不少在低光源下，或網美霓虹燈讓大家拍照的時候，iPhone 14 Pro Max的照片就相當貼近肉眼所看的畫面，不管明暗對比，或是對招牌、小燈泡等的控制都非常到位，尤其非常亮眼的招牌也不會有過曝，顏色也相當清楚，而Galaxy S22 Ultra的照片整體來說更明亮，色彩也更濃厚，比較像自動上了濾鏡一樣，免修圖就能上傳的照片，唯一缺點就是招牌有點小過曝。

iPhone 14 Pro Max表現對雲的層次、太陽光的控制都相當得宜，能夠明顯看到太陽所散發的光線。（石欣蒨攝）

Galaxy S22 Ultra表現明顯能拍到夕陽，也能把下方的樹叢同時拍得清晰且明亮。（石欣蒨攝）

不少人出遊時都會特地爬起來看日出或傍晚看夕陽，iPhone 14 Pro Max在拍大自然景觀時，像對雲的層次、太陽光的控制都相當得宜，能夠明顯看到太陽所散發的光線，暈染到天空跟雲彩上，但下方的樹叢相對下就會變黑，需要多嘗試對焦太陽與下方物件才能拍出好成果，但Galaxy S22 Ultra就明顯能拍到夕陽，也能把下方的樹叢同時拍得清晰且明亮，但照片就會因夕陽得渲染而像濛上一層粉紅色的濾鏡一樣，但整體來說表現更佳，隨手即可拍出好照片。

iPhone 14 Pro Max夜拍呈現更明亮，曝光速度也更快。（石欣蒨攝）

Galaxy S22 Ultra夜拍呈現更自然，遠處的巨大礁岩細看下，就連細節都有保留。（石欣蒨攝）

夜拍基本上已經是現今手機的標配，所以此次就選擇了幾乎全黑，連肉眼都看不清楚前方的環境下測試，iPhone 14 Pro Max的照片明顯更亮，更能拍到更多黑暗中的風景，只要曝光3秒即可拍到，比上代更能在黑暗環境中拍攝，而Galaxy S22 Ultra的夜間拍攝模式就需要6秒時間去曝光，照片看起來比較暗，但也相對比較自然，而且遠處的巨大礁岩細看下，就連細節都有保留到，可是成效不錯的照片。

iPhone 14 Pro Max表現比上代更好、更清晰之餘，美肌的感覺也比以前重，但不失自然，逆光處理也相當不錯。（石欣蒨攝）

Galaxy S22 Ultra表現偏向飽和度更高的顏色，人臉就算有開美肌功能，但對比起來感覺更自然。（石欣蒨攝）

說到出遊當然少不了自拍的功能，此次就選大太陽、逆光的情況下自拍，iPhone 14 Pro Max此次的自拍效果比起上代更好、更清晰之餘，美肌的感覺也比以前重，但不失自然，而且背後太陽也沒有過曝，天空的藍色也非常明顯，就連建築物等也非常清楚，沒有因強光而變黑，整體顏色偏冷，至於Galaxy S22 Ultra的自拍照片成效則偏向飽和度更高的顏色，比較暖色系，而背後太陽雖然少許過曝，但天空的藍、下方的建築物等也一樣清晰、明亮，人臉雖然有開美肌功能，但對比起來感覺更自然。

iPhone 14 Pro Max表現比上代更進步，能夠幾乎貼近植物去拍出細微的細節，顏色也相當鮮豔。（石欣蒨攝）

Galaxy S22 Ultra表現主體細節同樣清晰，茸毛、紋理都能看得一清二楚，顏色則偏向自然風格，對焦速度也更快。（石欣蒨攝）

如果熱愛戶外活動的話，有時候難免會拍些小昆蟲或植物，而微距模式就正好可以大派用場，iPhone 14 Pro Max的微距功能就比上代更進步，能夠幾乎貼近植物去拍出細微的細節，像多肉植物上的小茸毛也能拍得一清二楚，顏色也相當鮮豔，更像有著廣角效果，以突出主體，比上代對焦時間也更快速，Galaxy S22 Ultra也同樣具備微距功能，主體細節同樣清晰，茸毛、紋理都能看得一清二楚，顏色則偏向自然風格，不過旁邊的葉片邊緣就比較模糊，但也帶來了更聚焦在主體的感覺，而且對焦速度相當迅速，要拍小生物的話就相當適合。

iPhone 14 Pro Max此次相機的升級，確實比上代有感，而且顏色上比以前也濃厚了一點，拍大自然景物都非常合適，夜拍更是有相當大的進步，就連自拍功能也比過去的美肌感再重了一點，一解不少人說iPhone不能用原相機自拍的說法，可是有朝向滿足社群分享需求的用戶邁進。

而Galaxy S22 Ultra則是在各方面表現都相當平均，不管顏色、光暗對比等控制都非常好，特別逆光時也能拍出前景的細節，並將其調亮，加上原本就內建了美肌功能，但拍照效果又相當自然，可以說是隨手都能拍出打卡照的手機。