據疫情指揮中心統計，至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公帑約12億元，其中，高端疫苗報銷逾5億元，高居各品牌疫苗之首。台灣民眾黨今批，民進黨執政，亂花納稅錢已成為常態，並指還有200萬劑疫苗雪藏，呼籲新會期放下選舉，朝野共同審視高端疫苗合約。

民眾黨指出，充滿「台灣價值」的高端疫苗截至今年9月底共屆期銷毀60.1萬劑，超過5億的防疫救命錢直接蒸發。高端超買、超貴又沒人打，三期報告遲遲拿不出來，連最友台的日本都不承認其效力，前衛福部長陳時中還在瞎挺，把所有疫苗摻在一起混淆視聽，宣稱總共只有6.5％疫苗到期「相當的少」。

民眾黨說，面對疫情來襲，疫苗的確是需要盡全力採購，但那應該是建立在有公信的國際疫苗，然而衛福部在高端三期實驗結果出爐之前，就以每劑845.5元的高單價大規模採購500萬劑高端，單價是AZ的8倍、BNT的1.5倍，可是施打率卻連AZ、BNT兩成都不到。

民眾黨批，為了催出國產疫苗打氣，蔡英文、陳建仁、蘇貞昌爭相代言，就像電台賣藥，不知療效、只有口號，許多國人聽信讒言，最終連出國都還要自費3500做PCR。

眼見變種病毒來勢洶洶，次世代疫苗進入台灣，高端打氣勢必再受影響。蘇貞昌只好再次捲起衣袖打高端，指揮中心跳出來說高端有一定保護力，我們想問指揮中心科學證據在哪裡，難道又是相信民進黨之術？60萬劑高端銷毀只是開端，還有近200萬劑疫苗在冷凍庫雪藏。

民眾黨呼籲，新會期開議，綠營立委先放下選舉追殺，朝野共同審視高端疫苗合約，不該讓人民的血汗錢頻頻被扔進垃圾桶裡，卻還要苦等30年才能知道真相。