主辦單位在西洪營區主會場熄燈之際，同步野放上千隻螢火蟲，為金門繁衍永續星光(圖／金門縣政府提供)

金門星光節自8月1日開展，西洪營區搖身一變成為奇幻時空的恐龍世界，造訪人潮不斷，吸引3萬多名遊客參訪(圖／金門縣政府提供)

長達兩個月的2022金門星光節，昨(30日)晚在精采的無人機燈光秀表演後圓滿落幕，今年以科幻星球謎航、遠古侏羅紀恐龍等跨時空裝置藝術品為主題的系列活動，為親子製造無限驚喜與歡樂。而在星光點點的西洪營區主會場熄燈之際，同步野放上千隻螢火蟲，生生不息，為金門繁衍永續星光。

縣府觀光處表示，金門星光節自8月1日開展，西洪營區搖身一變，成為奇幻時空的恐龍世界，造訪人潮不斷，期間穿插「恐龍重生」劇場和無人機燈光秀，叫好又叫座，經統計長達兩個月的系列活動總計吸引3萬多名遊客參訪，驚奇歡笑聲迴盪西洪營區。

在星光節閉幕的同時，縣府觀光處結合建設處與林務所，同步於西洪營區野放上千隻營火蟲幼蟲，讓螢火蟲在無光害的環境，自然繁衍，希望建立穩定族群，期待明年此時可以看到有別於「人造」星光節的閃亮螢火蟲翩翩飛舞於大自然間。

金門林務所說明，螢火蟲族群繁衍和分布是重要的環境指標，也是友善生態的證明，西洪營區前期調查中也有自然的螢火蟲出沒，透過此次活動除讓民眾了解自然生態的重要，亦透過野放與後續的環境維護，讓螢火蟲生生不息，再造另類永續大自然星光節。

此外，為迎接光輝的十月，金門主題觀光活動還有好戲壓軸，包括10／1-10／31與國立故宮博物院合作的第三屆金門海洋藝術季─城色故事，展出以故宮經典文物為創作概念的大型地景藝術裝置；還有已舉辦第五年的金門老兵召集令（10／15-12／15），歡迎遊客來金門放慢腳步，在舒適的秋季發現不一樣的金門風景。