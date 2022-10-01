由桂綸鎂等人主演的《台北女子圖鑑》播出後，因劇情和現實差距大，掀起網友熱烈討論，甚至狠刷了一波負評，有人因此將矛頭指向編劇，對此，曾獲金鐘獎肯定的王牌編劇吳洛纓稍早不忍說話了，她雖非該作品的編劇，但仍仗義執言呼籲網友：「不要太過分了」。

吳洛纓過去曾因《白色巨塔》入圍過金鐘獎戲劇節目最佳編劇獎，更以《痞子英雄》奪下該獎項，近年知名作品還有《哇！陳怡君》、《給愛麗絲的奇蹟》、《我在1949，等你》等。見近日有網友有意肉搜《台北女子圖鑑》編劇，甚至發出低劣批評，吳洛纓指出，網友應該要先搞清楚編劇在影視產業中扮演的分工角色、話語權甚至權力，不能隨意傷人。

吳洛纓雖不是《台北女子圖鑑》，仍忍不住發文替該劇編劇抱不平。（圖／翻攝自吳洛纓臉書）

吳洛纓進一步表示，以她的經驗來說，一個作品並非單一一位編劇就可以決定戲劇的走向，「所有的選項（包含定本），都會回到導演、製作人、平台方做決策，就算編劇不同意，但製作單位或平台要你修改，你就得改，不然不能定本，你連編劇費都拿不到」，她既是編劇，也是編劇學會理事長，「我要嚴厲譴責，像這次這種對某齣戲的批判攻擊，轉成找編劇像找戰犯式的肉搜」，呼籲網友停止對該劇的編劇進行網路暴力，

最後吳洛纓強調，身為編劇在這產業已經沒有合理待遇跟法律保護，連作品被改也束手無策，怎能因為戲被人不喜歡就變成箭靶，而戲的迴響好時，大眾誇的都是導演和演員，不好就拿編劇開刀，「這公平嗎？」，「就事論事，不只是對編劇，任何一個「『人』都不應該被如此對待」，引來網友回應：「拍得好都是導演的功勞，拍得差都是編劇的錯⋯⋯」、「說得好，台灣哪個製作的編劇有真正的話語權？剪接權？決定權？通常只有製片和導演或大明星有」、「有人會不會太無聊了，自己的人生又在哪邊？」。