《鏡電視》前董事長裴偉錄音檔曝光，直指申照過關「是總統旨意」，行政院長蘇貞昌強調，這是第三人在外講什麼話，非府院能控制，「也不必去查」，被外界質疑應該對裴偉提告，否則大家以後可以用蔡總統名字來招搖撞騙；對此，國民黨副主席連勝文大酸，要恭喜裴老闆發大財，透過與魔鬼交易，內湖多一個百億富翁。

連勝文說，恭喜裴老闆發大財，也希望裴老闆幫鏡電視員工加薪，改善電視台勞動條件，不能說老闆賺大錢員工苦哈哈，你看這麼熱，還要在這裡訪問我們，員工辛苦被罵說是打手，老闆坐在辦公室裡面吹冷氣數鈔票，覺得這很心酸，這一點還是要恭喜裴老闆，提醒他要對員工好一點。

連勝文說，民進黨攻擊桃園市長參選人張善政以及民眾黨新竹市長參選人高虹安，其實已經看得很清楚，裴老闆很無奈，不透過跟魔鬼交易，他們也沒辦法順利做他們的事業。

連勝文指出，最主要原因是總統蔡英文這號人物，想要控制台灣媒體，想要掌握台灣輿論，破壞言論自由，如果不是這樣子，也不會有這樣事情發生，怪就要怪政治人物政客的居心不良，逼得老百姓就範。

連勝文表示，裴老闆再怎麼講就是生意人，說實在他今天不是為了事業順利，何必跟魔鬼做交易，搞到最後所有人罵他是打手呢？最糟糕就是這一群魔鬼居心不良，拿政府權力幫自己一再惡搞的人，才是最糟糕的人。