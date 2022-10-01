台劇《台北女子圖鑑》描繪一名北漂女子從台南到台北奮鬥的故事，沒想到播出後負評如潮，更掀起南北網友論戰，擁有21萬人追蹤的臉書粉專「台南式」，更是毫不留情發文怒轟：「把台南人寫成智障」。

臉書粉專「台南式」發文表示《台北女子圖鑑》為了凸顯台南台北城鄉差距及生活狀況不同，出現許多刻板印象情節及對話，像是女主角住在靠市區的永康區，但背景畫面竟是用魚塭呈現，立刻被網友吐槽把台南擁有20幾萬人口的第一大區當成鄉下，難怪播出後會負評如潮。

「台南式」更指出劇中「台北女生走路走得多，高跟鞋容易斷掉」、「真正的台北人是不會多管別人家的事」、「我看妳這個妝，妳應該不是台北人吧」、「住在台北永康街，才發現什麼都買不起」等台詞，都呈現極度的刻板印象，不僅讓北上工作的南部人無法認同，也讓台北人駁斥不是這個樣子，直呼：「一部劇惹怒台北人，也惹怒台南人」。

對此，網友紛紛留言：「台北許多時髦女生都是南部的美女！會不會打扮需要認真學習與興趣、天賦！永康已經是人口密集熱鬧的都會區了」、「寫劇本的八成沒真正到過也不認識台南」、「寫劇本的編劇智商有待觀察，永康隔壁就是台南巿了，還真的不算鄉下」、「台南距離台北沒有很遠，沒有城鄉差異到如此，而且也把北部人演的很負面」。