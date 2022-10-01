民進黨新北市長參選人林佳龍日前指新北產業區面臨用地不足、缺人力、廢棄物無處去、聯外交通四大缺失，新北市經發局長何怡明今批評，新北市率先發布放寬適用工業區立體化範圍到一般都市計畫工業區、產專區，報編產業園區開發，創造用地空間，並推動招商一條龍，落實投資183件，帶動8.5萬個就業機會，林提出的產業政策了無新意、更無實益，對新北根本不了解，更嚴重是不懂裝懂，政策根本是胡亂拼湊、抄襲，不斷秀下限、搞烏龍。

何怡明表示，新北2019年起推動工業區立體化與工業區都更策略，以及擴大新訂都市計畫來完備產業用地，包含既有的2579公頃工業區用地，透過立體化方案已通過59案，創造72.4萬平方公尺產業空間，都市更新已有53案，創造樓地板面積243萬平方公尺。

此外新北市府透過新訂擴大都市計畫策略來推動擴大五股、泰山楓江、大柑園、林口工一、中和灰磘等地區新增產業用地，預計新增800多公頃產業用地，讓產業更蓬勃發展。至於林佳龍辦公室所說1600公頃土地可發展為產業用地，完全無實質推動策略，亦無具體計算數據來源，僅是畫大餅，淪為口號空談。

至於林選辦提六星產業發展，與新北市推動中六大產業區域分布架構近似，足見林佳龍並無創見，還涉嫌抄襲，不花心思做功課，讓自己一直處在平行時空狀態。

何怡明指出新北已經進入大開發時代，以點（工業區立 體化）、線（微笑三線交通路網沿線），及面（園區報編及都計通檢）發展 6 大產業核心區域，將以「新北產業發展自治條例」為產業多元倍增之執行工具，具體可行。

此外，在人力及人才培育並導入智慧化部分，協助企業數位轉型，同時111年透過「新北引領數位轉型應用計畫」，由供應服務廠商提供專屬新北優惠的數位解決方案，導入必要的軟體及硬體。

何怡明說，產業並非僅侷限於製造研發，庶民經濟更是重要。疫後振興活絡商圈經濟、新北嚴選好物推廣及在地市場改建改造，一路踏實推動各項政策才是朝向市民所望，一步一腳印提升新北經濟的作法。