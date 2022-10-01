資深媒體人周玉蔻近日言行引發社會反感，也影響民進黨選情，外界解讀周玉蔻躲起來，是為了幫民進黨台北市長參選人陳時中止血；對此，國民黨副主席連勝文說，這位大嬸對台灣造成傷害，已經落在每個人人心。

連勝文指出，重點是為什麼民進黨要養這麼多打手跟鷹犬來欺負人，這個問題老百姓心裡不停在問，這位大嬸外貌跟聲音很難讓人遺忘，有時候耳朵聽的痛，感覺也不是很好。

他認為，周玉蔻很難去躲，躲多久都沒辦法改變台灣民眾對民進黨喜歡用打手跟鷹犬傷害人的事情，很難忘掉。