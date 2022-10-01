俄羅斯總統普丁30日於吞併儀式中進行了宣讀，正式將自2014年麥丹廣場革命以來產生矛盾地區頓巴斯，創造了自明斯克協議以來該地區全新的局勢，然而，對於世界局勢的影響尚不得而知，以下為克林姆宮宣讀的內容後半部，談軍事行動與局勢：

「同事們、朋友們，今天，我想向參加特別軍事行動的軍人和軍官、頓巴斯和新俄羅斯地區（Novorossiya）的戰士、根據局部動員命令，而收到徵召檔案後前往招募辦公室的人，以及那些自願響應他們心中召喚的人。我想向他們的父母、妻子和孩子發表講話，告訴他們我們的人民正在為什麼而戰，我們面對的是哪種敵人，以及誰正在將世界推向新的戰爭和危機，並從這場悲劇中獲得血腥利益。

我們的同胞，我們在烏克蘭的兄弟姐妹，他們是我們團結人民的一部分，他們親眼目睹了所謂的西方的統治階級為全人類所做的準備。 他們直接摘下了面具，展示了他們真正的面貌。

當蘇聯解體時，西方決定世界和我們所有人都將永遠聽從他們的吩咐。1991年，西方認為俄羅斯在這樣的衝擊之後永遠不會崛起，會自行崩潰。這幾乎發生了。我們記得可怕的1990年代，飢餓、寒冷和絕望。但俄羅斯仍然屹立不倒，找回生機，變得更強大，並在世界上佔據了應有的位置。

與此同時，西方繼續並繼續尋找新的一個機會來打擊我們，削弱和分裂我們，他們一直夢想要對俄羅斯實施的事情：分裂我們的國家，促使我們的人民相互對抗，並使他們陷入貧困和滅絕。知道世界上有這樣一個大國，擁有如此廣闊的領土，擁有豐富的自然資源和不會聽從別人吩咐的人民，他們（西方）就無法高枕無憂了。

西方已準備好跨越每一條線，以保護新殖民體系（neo-colonial system），使其能夠依靠全世界來維繫其生存，通過美元和科技統治來掠奪從人類那裡收集實際的貢品，提取資源來上繳租金給霸權，來維持他們（霸權）不勞而獲的繁榮。

保存這項優勢是他們主要的、真實的和絕對自私的動機。這就是為什麼完全去主權化符合他們的利益。這解釋了他們對許多國家、傳統價值觀和真實文化的侵略，他們試圖破壞國際化和一體化（國際整合）的進程、破壞新的全球貨幣及至和他們無法控制的技術發展中心。對他們來說，迫使所有國家將主權交給美國至關重要（服從美國）。

在某些國家，統治精英自願同意這樣做，自願同意成為附庸；其他人被賄賂或恐嚇。如果這不起作用，他們會摧毀整個國家，留下人道主義災難、破壞、廢墟、數百萬被毀壞和毀壞的生命、恐怖分子佔據的飛地、社會災難區、保護國、殖民地和半殖民地。他們不在乎。他們只關心自己的利益。

我想再次強調，他們的的決心在於永不滿足和保持不受約束的統治地位，這是西方集體對俄羅斯發動混合戰爭的真正原因。他們不希望我們自由，他們希望我們成為殖民地。他們不希望平等合作；他們想搶劫。他們不想看到我們是一個自由的社會，而是一群沒有靈魂的奴隸。

他們將我們的思想和哲學視為直接威脅。這就是為什麼他們以我們的哲學家為目標進行暗殺（杜金納之死）。我們的文化和藝術對他們構成威脅，因此他們正試圖禁止他們。我們的發展和繁榮也對他們構成威脅，因為競爭正在加劇。他們不想要也不需要俄羅斯，但我們想要。

我想提醒你，在過去，統治世界的野心一再因我們人民的勇氣和韌性而破滅。俄羅斯永遠是俄羅斯。我們將繼續捍衛我們的價值觀和我們的祖國。

西方指望有罪不罰，指望能夠一直逍遙法外。事實上，最近一直發生這種情況，戰略安全協議遭到破壞，最高政治級別達成的協議已被宣佈為天方夜譚；當我們的前領導人接受了北約保證不向東擴張的堅定承諾，那就用骯髒的欺騙來帶過；飛彈防禦、中程和短程飛彈條約在牽強附會的藉口下被單方面撕毀（指美國單方面退出START協議）。

然而我們整天聽到的是：「西方堅持基於規則的秩序」，那是從哪裡來的呢？誰見過這些規則？誰同意或批准他們？聽著，這只是一堆廢話，完全是欺騙，雙重標準，甚至是三重標準！他們一定認為我們很愚蠢。

俄羅斯是一個擁有千年歷史的大國，一個完整的文明，它不會按照這種臨時的、錯誤的規則生活。

正是所謂的西方踐踏了邊界不可侵犯的原則，現在他們正在自行決定，誰有自決權，誰沒有、誰不配。目前尚不清楚他們的決定是基於什麼或誰賦予了他們能代表大家做出決定的權利。他們只是假設而已。

這就是為什麼克里米亞、塞瓦斯托波爾、頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和刻松人民的選擇讓他們如此憤怒。西方沒有任何道義上的權利來參與，甚至沒有資格談論民和主自由。他們沒有，也從來沒有。

西方精英不僅否認國家主權和國際法。他們的霸權具有明顯的極權主義、專制主義和種族隔離的特徵。他們肆無忌憚地將世界劃分為他們的附庸：稱為所謂的文明國家。而其他呢，按照當今西方種族主義者的設計，其他世界應被列入蠻荒之人和野蠻人的名單。「流氓國家」或「專制政權」等虛假標籤已經出現，被用來污名化整個國家和國家，這已經不是什麼新鮮事了。

這並不是什麼新鮮事：在內心深處，西方精英仍然是同樣的殖民者。他們歧視並將人民分為頂層和其餘部分。

我們從未同意，也永遠不會同意這種政治民族主義和種族主義。 如果他們不是樣的種族主義，那他們還在全世界散播俄羅斯恐懼症（Russophobia）幹嘛？ 如果他們不是種族主義，那西方的教條信念是什麼，即其文明和新自由主義文化是全世界必須追隨的模式？ 「你要麼和我們在一起，不然就是跟我們作對。」 這什麼跟什麼。

西方精英甚至將對自己歷史罪行的懺悔轉向其他人，要求他們國家的公民和其他民族承認他們與之無關的事情，例如殖民征服時期。

值得提醒的是，西方早在中世紀就開始了殖民政策，隨後是全球奴隸貿易、美國印第安部落種族滅絕、對印度和非洲的掠奪、英格蘭和法國對中國的戰爭，因此它被迫向鴉片貿易開放港口。他們所做的是讓整個國家迷上毒品，並故意消滅整個民族，以奪取土地和資源，像動物一樣獵殺人。 這違背了人性、真理、自由和正義。

而我們（俄羅斯），我們感到自豪的是，20世紀，我國主導了反殖民運動，這為世界各地的許多人民開闢了進步、減少貧困和不平等以及戰勝飢餓和疾病的機會。

需要強調的是，西方精英對俄羅斯的毫不掩飾的敵意，也是數個世紀以來仇視俄羅斯的原因之一，恰好就是，我們不允許他們在殖民征服時代搶劫我們，我們迫使歐洲人以互利的條件與我們進行貿易。這是透過在俄羅斯建立一個強大的中央集權國家來實現的，基於東正教、伊斯蘭教、猶太教和佛教的偉大道德價值觀，以及俄羅斯文化和向所有人敞開的俄語。

有許多入侵俄羅斯的計劃。 這種嘗試是在17世紀的動盪時期和1917年革命後的磨難時期進行的，但，他們都失敗了。直到20世紀末，西方才設法攫取了俄羅斯的財富，當時國家被摧毀了（蘇聯解體）。 他們稱我們為朋友和合作夥伴，但他們把我們當作一個殖民地，利用各種計劃將數萬億美元運出該國。我們記得很清楚，我們沒有忘記任何東西。

幾天前，頓涅茨克和盧甘斯克、刻松和扎波羅熱的人們宣佈支援恢復我們的歷史團結。謝謝！

幾個世紀以來，西方國家一直表示，他們為其他國家帶來了自由和民主。沒有什麼比這更偏離事實了。他們沒有帶來民主，而是壓制和剝削，他們沒有給予自由，而是奴役和壓迫。單極世界（unipolar world）本質上是反民主和不自由的；它始終是錯誤和虛偽的。

美國是世界上唯一使用過兩次核子武器的國家，摧毀了日本的廣島和長崎市。 他們創造了一個先例。

回想一下，在二戰期間，美國和英國將德勒斯登（Dresden）、漢堡（Hamburg）、科隆（Cologne）和許多其他德國城市轟炸成廢墟，沒有絲毫軍事必要性，這是炫耀性的，我再說一遍，「沒有任何軍事必要性。」 他們只有一個目標，就像對日本城市的核轟炸一樣：恐嚇我們的國家和世界其他地區。

美國進行地毯轟炸和使用凝固汽油彈和化學武器，深深的在韓國和越南人民中留下了永遠的傷疤。

他實際上繼續佔領德國、日本、大韓民國和其他國家，他們憤世忌俗的稱他們為平等和盟友。現在看，那是什麼聯盟？

全世界都知道，這些國家的高階官員正在被監視，他們的辦公室和家庭被竊聽。對於那些這樣做的人，和那些像奴隸一樣默默而溫順地吞下去這種傲慢行為的人來說，這是一種恥辱。

他們稱他們對附庸國們所發出的指令和威脅為歐洲-大西洋團結，以及生化武器的製造和進行人體實驗，包括在烏克蘭，還高尚的稱為醫學研究。

正是他們的破壞性政策、戰爭和掠奪引發了當今龐大的移民潮。 數百萬人忍受苦難和羞辱，或者被數千名試圖逃往歐洲的人犧牲。

他們現在正在從烏克蘭出口糧食。他們高喊著要確保最貧窮國家能獲得糧食安全的幌子，把這些糧食放在哪裡？這些量是本應該要去哪裡？他們正在把它帶給同一個歐洲國家！只有5%被送到最貧窮的國家，更多的作弊和赤裸裸的欺騙。

實際上，美國精英正在利用這些人的悲劇來削弱其對手，摧毀民族國家，這適用於歐洲以及法國、義大利、西班牙和其他歷史悠久的國家的身份。

華盛頓要求對俄羅斯實施越來越多的制裁，大多數歐洲政治家都順從地同意。 他們清楚地明白，透過向歐盟施壓，迫使其完全放棄俄羅斯的能源和其他資源，美國實際上是在推動歐洲走向去工業化，以爭取整個歐洲市場。這些歐洲精英們什麼都知道——他們都懂！但他們更願意為他人的利益服務。這不再是奴隸制，而是直接背叛他們自己的人民。上帝保佑，這取決於他們。

但盎格魯-撒克遜人（指英國、美國）認為制裁已經不夠力了，現在他們已經轉向直接顛覆。這似乎令人難以置信，但這是一個事實——透過北溪沿波羅的海海底的國際天然氣管道造成爆炸，他們實際上已經開始摧毀歐洲的整個能源基礎設施。對每個能從中獲利的人來說都是清楚的，當然，責任就在於最大的受益者。

美國的指令是依靠簡單粗暴的強大武力作為依託，這是根據拳頭法則。有時他包裝得很漂亮，有時根本沒有包裝，但要點是一樣的，看誰拳頭大。

因此，美國在世界各個角落部署和運作數百個軍事基地，北約擴張，並試圖拼湊新的軍事聯盟，如AUKUS等。為了建立華盛頓-首爾-東京軍事政治鏈，他們正在做很多工作，而所有擁有戰略主權或是渴望擁有並有能力挑戰西方霸權的國家，都自動被宣佈為敵人。

這些原則是美國和北約軍事理論的基礎，需要完全統治。西方精英們以同樣的虛偽態度展示他們的新殖民主義計劃，聲稱有和平的意圖，談論某種威懾。這個迴避性用語，只是從一種策略換成另一種策略，但實際上只意味著一件事——破壞任何和所有主權權力的核心。

我們已經聽說過（他們對）俄羅斯、中國和伊朗的威懾。我相信接下來是亞洲、拉丁美洲、非洲和中東的其他國家，以及美國目前的合作伙伴和盟友。

畢竟，我們知道，當他們不高興時，他們也會對他們的盟友——對這家或那家銀行或公司實施制裁。這是他們一直以來的做法，而且他們會擴大使用它。他們眼前有許多目標，包括我們的隔壁鄰居：獨立國家國協。

與此同時，西方顯然長期以來一直一廂情願。 例如，在對俄羅斯發動各種制裁閃電戰時，他們認為可以再次在他們的指揮下來排列重組整個世界。然而，事實證明，除了完全的政治受虐狂和其他非常規形式的國際關係的崇拜者外，如此「光明」的前景並沒有讓每個人都興奮。大多數國家拒絕「向俄羅斯致敬」，而是選擇與俄羅斯合作的明智道路。

西方顯然沒有意料到會發生這些不服從。他們只是習慣了按照模板行事，透過敲詐、賄賂、恐嚇來搶奪他們喜歡的一切，並確信這些方法將永遠有效，就像他們已經成為化石的過去歷史一樣。

這種自信不僅是臭名昭著的例外論（concept of exceptionalism）概念的直接產物，儘管總是令人感到驚訝。也包含了西方真正所謂的「資訊飢餓」（Information Hunger）的產物。真相被淹沒在神話、幻覺和虛假的海洋中，使用極其激進的宣傳，像戈培爾（納粹德國宣傳部部長）一樣撒謊。 謊言越令人難以置信，人們就越快地相信它——根據這一原則，這就是他們的運作方式。

但，人們不能用銀行印出來的美元和歐元來餵養，你不能用那些紙鈔來填飽他們的肚子，西方社群網路公司的虛擬又誇大資本化的內容也無法加熱他們的家（暖氣）。 我所說的一切都很重要。我剛才所說的同樣如此：你不能用紙餵養任何人，你需要食物；你不能用這些膨脹的資本來加熱任何人的家——你需要能源。

這就是為什麼歐洲的政治家必須說服他們的人民少吃飯，少洗澡，在家裡穿暖和點，那些開始問實際問題的人，比如「事實上，為什麼會會成這樣？」立即被宣佈為敵人、極端分子和激進分子。他們指著俄羅斯說：（俄羅斯）是你所有麻煩問題的根源。看，更多的謊言。

我想特別指出，（我們）完全有理由相信，西方精英們不會尋找建設性的方法來擺脫全球糧食和能源危機，由於他們的長期政策，甚至早於烏克蘭頓巴斯特別軍事行動之前。他們無意解決不公正和不平等的問題。 恐怕他們寧願使用他們更習慣的的配方（解決辦法）。

在這裡，重要的是要記住，西方在第一次世界大戰中拯救了20世紀初的挑戰。 第二次世界大戰的利潤幫助美國最終戰勝了大蕭條，成為世界上最大的經濟體，並將美元作為全球儲備貨幣的力量強加給地球。20世紀80年代的經濟危機—西方透過挪用、繼承崩潰和瓦解的蘇聯遺產和資源毫髮無損地擺脫困境。 這是一個事實。

現在，為了擺脫全新的挑戰網路，他們需要不惜一切代價裂解俄羅斯以及其他選擇發展主權道路的國家，以便能夠進一步掠奪其他國家的財富，並用它來修補自己的漏洞。如果這種情況沒有發生，我不能排除他們會試圖引發整個系統的崩潰，並將一切歸咎於這樣的事情（牽拖），或者，上帝禁止，決定透過舊的套路，發動戰爭來促成經濟增長。

俄羅斯意識到自己對國際社會的責任，並將盡一切努力確保更冷靜的頭腦們佔上風。目前的新殖民主義模式最終註定要失敗；這一點是顯而易見的。但我再說一遍，它真正的主人會堅持到最後，除了維持同樣的掠奪和敲詐勒索制度外，他們根本沒有什麼可以提供給世界。

他們根本不在乎數十億人（人類大多數人）獲得自由和正義的自然權利，以及決定自己未來的權利。他們已經開始從根本上否認道德、宗教和家庭價值觀。

讓我們自己回答一些非常簡單的問題，現在我想回到我所說的話，並想向該國所有公民，而不僅是大廳裡的同事，而且向所有俄羅斯公民發表講話：我們是否想在這裡，在我們國家，在俄羅斯，成為所謂的「雙親1號、雙親2號，雙親3號」（指LGBT） 而不是父母？

我們是否希望我們的學校從孩子在學校的早期就強加導致退化和滅絕的變態行為？ 我們是否就直接植入他們各種性別與女性和男性同時存在的想法，併為他們提供變性手術？這就是我們想要給我們的國家和我們的孩子的嗎？ 這對我們來說都是不可接受的。我們有自己的不同未來。

讓我再說一遍，西方精英的獨裁統治針對了所有社會，包括西方國家的公民本身。這是對所有人的挑戰，推翻信仰和傳統價值觀，以及壓制自由，正在變得類似於「反向宗教」——純粹的撒旦主義。耶穌基督揭露了假彌賽亞，在登山寶訓（Sermon on the Mount）中說：「透過他們給的果實，足以辨識出他們。」 這些有毒的水果，對人們來說可謂顯而易見，不僅在我國，而且在所有國家，包括西方本身的許多人。

世界已經進入了一個根本性、革命性轉型時期。新的權力中心正在出現。他們代表了國際社會的多數派——多數！ 他們不僅準備宣佈自己的利益，而且準備保護他們。他們認為，在多極化（Multi-Polarity）中，這是一個加強主權的機會，這意味著獲得真正的自由、歷史前景，以及擁有自己獨立、創造性和獨特發展形式以及和諧程序的權利。

正如我已經說過的，我們在歐洲和美國有許多志同道合的人，我們感受到並看到他們的支援。一場本質上解放性的反殖民運動正在最多樣化的國家和社會中形成，反對單極霸權（Unipolar Hegemony）。它的力量只會隨著時間的推移而增長。 正是這種力量將決定我們未來的地緣政治現實。

朋友們，

今天，我們正在為一條公正和自由的道路而奮鬥，首先是為了我們自己，為俄羅斯，以擺脫過去的專制和專制主義。我相信，各國和人民明白，基於任何人的例外主義（我可以、你不可以）和壓制其他文化和民族的政策本質上是犯罪，我們必須結束這一可恥的章節。西方霸權的持續崩潰是不可逆轉的。 我再說一遍：事情永遠不會一樣。

命運和歷史召喚我們的戰場是我們人民、偉大的歷史俄羅斯的戰場。為了偉大的歷史俄羅斯，為了子孫後代，為了我們的世世代代。我們必須保護他們免受奴役和可怕的實驗，這些實驗旨在削弱他們的思想和靈魂。

今天，我們正在戰鬥，以便任何人都不會認為俄羅斯、我們的人民、我們的語言或我們的文化可以從歷史中抹去。今天，我們需要一個穩固的社會，這種樣的穩固，基於主權、自由、創造和正義。我們的價值觀是人性、憐憫和同情心。

最後，我想用一位真正的愛國者伊雷因（Ivan Alexandrovich Ilyin）的話來總結：「如果我認為俄羅斯是我的祖國，這意味著我像俄羅斯人一樣去愛，像俄羅斯人一樣思考、思考、唱歌和說話；我相信俄羅斯人民的精神力量。它的精神是我的精神；它的命運是我的命運；它的痛苦是我的悲傷；它的繁榮是我的快樂。」

這些話背後矗立著一個光榮的精神選擇，在俄羅斯建國的一千多年裡，我們的祖先也遵循了這一選擇。今天，我們做出了這個選擇，頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的公民以及扎波羅熱和刻松地區的居民做出了這個選擇。

他們選擇與他們的人民在一起，與他們的祖國在一起，分享其命運，並與祖國一起取得勝利。

真相與我們同在，在我們身後是俄羅斯！」