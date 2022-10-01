尚難再尋一處條件相類似的場域。（雲林縣府提供）

雲林縣去年舉辦首屆風箏衝浪賽吸引全台有近60餘位風箏衝浪選手共襄盛舉。（雲林縣府提供）

2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽及多項體驗活動開放報名囉！有風箏衝浪競賽、水上活動體驗、環境教育遊程、風箏衝浪導覽等，報名連結請見雲林縣政府官網。

雲林縣府表示，「風箏衝浪／風翼衝浪／SUP立槳好時光」、「走吧！來去三條崙郊遊趣」都將於本月22日、23日舉行，已於9月29日開放報名，到10月16日報名截止，額滿為止。

縣府說，四湖鄉三條崙海水浴場擁有獨特天然的地理區位優勢，外海沙洲與岸邊形成一風力穩定且平水之區域，風大浪靜，亞洲除菲律賓長灘島外尚難再尋一處條件相類似的場域。

縣府計畫處指出，三條崙海水浴場地處北回歸線上緣及黑潮洋流，冬季溫度介於17°C至25°C間，海水溫度保持在17°C以上，是亞洲唯一冬季時，氣溫及海水溫度都在人體可接受範圍內，是初學者的天堂寶地。進入冬季時期，東北季風風力可高達40幾節，也是世界各地風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域，去年雲林縣首屆風箏衝浪賽吸引全台有近60餘位風箏衝浪選手共襄盛舉。

計畫處表示，除辦理風箏衝浪比賽之外，三條崙也是培育風箏衝浪選手的基地，雲林縣2020年成立「雲林國際風箏衝浪學校，經國際風箏衝浪組織IKO（International Kiteboarding Organization）認證該校的教練資格、環境與設備、救護安全、保險都符合要求，也是全台唯一通過IKO認證的一處。

雲林縣府盼望，透過國際風箏衝浪組織認證，行家及初學者安心來雲林學習與旅遊，未來也能爭取舉辦國際賽事在此舉行。此外，四湖三條崙也是縣府發展觀光休閒產業的據點，「國境之西幸福61公路」計畫未來將從麥寮、台西、四湖、口湖等地連成一氣。