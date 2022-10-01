經過員警耐心的筆談解釋以及比出「不行不行」的手勢，李女才豁然開朗識破詐騙集團的謊言，李女也頻頻像員警跟行員道謝，感謝他們耐心的開導及勸阻才能保住存款。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄48歲瘖啞人士李姓女子月前從網路認識居住在哥倫比亞的男子，兩人用手語、書面書寫方式交流，日前男子向李女稱近期受傷需要醫藥費，李女聽聞後立即跑到銀行匯款，所幸行員機警察覺有異報警求助，雖到場員警不會手語，但還是耐心的用筆談方式以及手勢開導李女，李女經開導後豁然開朗，得知男子為騙局後立刻停止匯款，頻頻向阻詐的行員以及員警道謝。

9月28日10時許，李女前去七賢一路上某銀行，向銀行行員用筆談的方式，向行員表示一個多月前自己在網路上認識一名自稱人在哥倫比亞的男子，因男子稱近期受傷需要一筆10萬元的醫療費用，拜託李女匯錢到他提供的西聯帳戶內。

銀行行員見李女匯款至境外帳戶經覺有異，立即向警方報案，新興分局中正三路派出所員警獲報趕往現場，當時李女正在用手語與男子視訊通話，還不時用手語溝通，員警在旁先告知李女掛掉電話。

據了解，李女與男子除了互相傳訊息外，也會開視訊彼此用手語、書面書寫方式溝通交流，日前男子向李女稱近期受傷需要10萬元醫藥費，李女聽聞非常擔心，立即跑到附近銀行匯款才會急忙跑到銀行匯款。

員警了解詳情後，驚見這詐騙手法太新奇了，竟然還特地學手語行騙瘖啞人士，立即用筆寫下「不要匯款，都是騙人的」等語，起初李女還不相信，直接拿手機給員警看之前與男子的對話，並試圖用手語與文字表達這名男子不是詐騙。

經過員警耐心的筆談解釋以及比出「不行不行」的手勢，李女才豁然開朗識破詐騙集團的謊言，李女也頻頻像員警跟行員道謝，感謝他們耐心的開導及勸阻才能保住存款。