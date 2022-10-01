老中青三代一起TeamWalk！台灣人壽2022「祖孫三代憶起健走」台北場，今（1）日在大安森林公園登場，逾千名跨世代民眾攜家帶眷早起參與，不僅個個充滿活力，還有孫兒用輪椅推著阿嬤阿公一起來健走的溫馨畫面，現場有高齡90歲的楊奶奶，平日就有運動的習慣，也特別從平溪區來挑戰，現場充滿歡笑聲，健走民眾年齡總和堪稱是「萬歲團」。

健走前由專業教練帶領民眾做暖身操，中信特攻職籃球星謝亞軒、阿巴西、周承睿及中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也以公益大使身分熱情應援，吉祥物台灣阿龍、小火子更前來助攻，一起與爺奶跟著教練伸展筋骨，扭腰擺動，球星、女神魅力果然無法擋，立刻嗨翻現場。領隊健走的台灣人壽董事長鄭泰克，和現場民眾分享自己20年以上年健走經驗，健走是可以愈走愈年輕、愈走愈健康的運動，他鼓勵全家人都能Team Walk，透過家庭支持的力量，促進長輩身心健康，希望健走成為祖孫三代每年固定的家庭團聚日。

今（2022）年祖孫三代健走活動，特別攜手弘道老人福利基金會、中華基督教救助協會等公益團體長輩參與，更邀請全臺最「老」偏鄉新北市平溪區的長者與家人共度健走家庭日，鮮少有機會走出山林的平溪區阿公阿嬤，難得體驗「都市健走」，像是來郊遊般格外興奮，陪走的台灣人壽志工也感染長輩們的喜悅。

廖姓志工開心的說，擔任志工一直是我想做的事，這是第一次參加高齡長者的志工服務，發現爺爺奶奶其實很有活力，今天健走就像是陪自己的爺爺奶奶一起散步話家常，看到爺爺奶奶臉上的笑容，內心相當感動，也想立刻揪家人一起TeamWalk，享受家人間的溫馨時刻。

弘道老人福利基金會執行長李若綺，肯定台灣人壽長期舉辦健走提倡長輩運動，落實預防照顧的美意；中華基督教救助協會總監張謙方也提到，台灣人壽志工從為弱勢家庭包米送愛到邀長輩健走，陪伴長輩自主健康管理，真正深入在地社區，以具體行動傳遞愛與溫暖。

台灣人壽長期推動高齡公益，致力推動「在地安養」和「高齡活躍」，連續11年推廣祖孫三代健走活動，迄今超過821萬人次參與，累計將近7萬公里健走數，相當於繞臺灣335圈，台灣人壽期盼以家庭支持的力量，帶動各世代自主健康管理，全民都能活得好、老得慢、病得少。

2022「祖孫三代憶起健走」台北場率先起走，高雄、台中場將於10月29日、11月5日接力出發；線上健走活動即日起至10月30日止，只要透過各式運動App完成單日健走5.5公里或7500步指定任務，或是與家人三人一隊於TeamWalk APP每週完成16萬步的任務，就有機會抽中米家掃地機器人、台灣阿龍X中信兄弟等限量聯名商品，歡迎民眾踴躍參與。