普侯斯第701號全壘打。（MLB臉書）

「生化人」普侯斯（Albert Pujols）第701轟出爐！雖然700是很美妙的數字，但是700+1肯定是更棒的，這發陽春砲也幫助紅雀2比1險勝海盜。此持紅雀例行賽主場最後系列賽，普侯斯繼續為球迷譜寫更多的回憶。

4局上海盜投手歐維耶多（Johan Oviedo）在1好1壞時被普侯斯連打3顆界外，接著他投了88英里的滑球（時速141.6公里），但這顆球失投了，沒有往下掉而是直進好球帶，被普侯斯逮個正著，轟到左外野第二層看台「麥當勞薯條」的看板上方。本季第22轟，生涯第701轟！

歐維耶多從沒被普侯斯轟過，今日終於成為普侯斯第456號犧牲者。先前的紀錄是邦茲（Barry Bonds）砲轟過449位不同的投手，除了全壘打與雙殺打數量，這可能是普侯斯最難被突破的紀錄。大聯盟球隊同時只能攜帶13或14名投手，算起來單季同一時間的投手數量最多就是420人，可見普侯斯「棒下亡魂」的數量多麼驚人。

普侯斯談到他在生涯中途調整了揮棒姿勢，持棒的角度變得比較平，「馬步」也沒年輕時蹲得那麼低。對於職業生涯很長的球員，因為體能和力量的改變有必要調整姿勢來保持效率。

棒球喜劇電影《安打先生》的主角史丹羅在敲了3000支安打之後隨即退役，沒想到聯盟算錯數據，他只有2997支安打，羅斯被迫重返球場。當然那是虛構的故事，普侯斯700轟是經過聯盟認證，不過多敲幾轟也可讓人安心一點。