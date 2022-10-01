民眾可騎車參觀五星級動物之家，悠遊壯闊綠地、花海的環保公園。（市議員陳清龍服務處提供）

民眾可騎車參觀五星級動物之家，悠遊壯闊綠地、花海的環保公園。（市議員陳清龍服務處提供）

民眾可騎車參觀五星級動物之家，悠遊壯闊綠地、花海的環保公園。（市議員陳清龍服務處提供）

疫情逐漸解封全力拼觀光！市議員陳清龍致力打造后里成觀光之都，爭取開闢自行車悠遊路線，環保公園暨動物之家田野風光線1日正式完工。陳清龍表示，這是10月下旬將通車的888觀光公車配套之一，未來還要推動舊泰安出站鐵道、櫻花觀光建設，一定要讓后里成知名的觀光之都。

陳清龍指出，今年初他先後向市府提出要求，開闢豐原-后里觀光公車串連二地觀光景點、設置五星級的后里動物之家、環保公園ibike站點，以及可串連后豐鐵馬道、動物之家、環保公園的自行車悠遊路線，最重要的888觀光公車，也將在10月底前正式行駛。

今天完工的環保公園暨動物之家田野風光線，由后里三豐路三段、星科路口ibike站為起點，沿三豐路三段125巷往五星級動物之家、環保公園，設置自行車指示標線、路線指示牌及警示牌，這條新設置的自行車路線，全長將近5公里沿途可飽覽田野風光、綠色隧道外；還可參觀五星級動物之家，悠遊壯闊綠地、花海的環保公園。

陳清龍表示，后里區的動物之家、環保公園ibike站點，率先於3月完工，串連后豐鐵馬道、動物之家、環保公園的田野風光自行車悠遊路線，在今天正式完工，他不斷努力爭取的888 豐原轉運中心-后里泰安車站的觀光公車，也將在10月底前正式開通行駛，打造后里成為觀光之都向前邁出一大步。

陳清龍說，這些只是我打造后里成觀光之都一小部分，接下來要以苗栗勝興車站商圈為借鏡，以車站、鐵道、水圳、櫻花、落羽松為主題，推動社區營造將就泰安站鐵道文化園區及泰安社區再造，讓后里成為觀光新亮點。

疫情逐漸解封台中拼觀光！陳清龍強調，接下來他要以苗栗勝興車站商圈為借鏡，以車站、鐵道、水圳、櫻花、落羽松為主題，推動社區營造將就泰安站鐵道文化園區及泰安社區再造，讓后里成為觀光新亮點；不僅提供民眾假日休閒好去處，更增加后里區觀光業者收入過好年。