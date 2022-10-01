大陸央視新聞用戶端1日報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭當地時間9月30日，在聯合國人權理事會第51屆會議，審議巴勒斯坦和其他阿拉伯被占領土人權狀況一般性辯論上發言，堅定支持巴勒斯坦人民爭取恢復民族合法權利的正義事業。早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國。

陳旭指出，以巴問題在聯合國日程上已經70多年了，人權理事會也年復一年審議巴勒斯坦人權狀況，但巴勒斯坦人民仍然未能恢復民族合法權利，人權仍然無法得到保障。在當前其他熱點問題升溫的背景下，不能讓巴勒斯坦問題被遺忘、邊緣化。

陳旭強調，當前地區局勢仍然脆弱，有關各方特別是以方應保持克制，遵守聯合國有關決議，避免再度激化矛盾。要反對和譴責一切針對平民的無差別襲擊和不對稱動武。要打擊暴力犯罪，保障地區民眾特別是老人、婦女、兒童等處於弱勢境地的群體人權。要加快人道回應，盡快全面解除對加沙地帶封鎖。

陳旭說，中方始終堅定支持巴勒斯坦人民爭取恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持以巴雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，從根本上實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現中東地區持久和平，為地區民眾得享人權提供堅實保障。

陳旭表示，中方將繼續為巴勒斯坦問題最終解決發揮建設性作用，繼續向巴提供抗疫和人道主義援助，包括通過聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處提供捐款和物資，為巴難民提供力所能及的幫助，保障巴民眾基本權利。