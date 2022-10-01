國道驚魂！高雄市一名張姓男子，於前晚駕車行經國道1號南下368.1公里處時，天外突然飛來一支長約1公尺的鐵條，硬生生插進擋風玻璃，讓車主飽受驚魂，張男家屬事後也在臉書發文指稱幸好被後照鏡擋住，否則將上演「絕命終結站真實版」；國道警方已受理報案，將循線追查肇事車主。

長約1公尺的鐵條硬生生插進擋風玻璃，讓車主飽受驚魂。(翻攝臉書爆廢公社二館)

國道警察第五大隊警方表示，張姓男子(30歲)前日晚間7時許，駕車行經國道1號南向368.1公里處內側車道時，天外突然飛來一支長約1公尺的鐵條，直接插入擋風玻璃內，所幸張男驚嚇之餘，仍穩住車子，未釀事故。

貼文曝光後驚悚畫面也讓網友們直呼太誇張。(翻攝臉書爆廢公社二館)

張男的家屬昨（30）日晚間也在臉書社團「爆廢公社二館」發文，指稱張男行駛在國道一號往南中正交流道附近，前方一起掉落物砸向張男車輛並直接插入前檔風玻璃，所幸被前面的後照鏡檔住，否則將上演絕命終結站真實版，家屬表示已報警處理，但仍想尋求是否有人的行車紀錄器剛好有拍到掉落物的車輛，貼文曝光後驚悚畫面也讓網友們直呼太誇張。

國道警察警察表示，已接獲張姓男子報案，也已調閱事發時地前後時段、路段監視器影像，以及遠通ETC門架資料，追查肇事車輛。

警方表示，國道散落物除阻礙交通，也易引起危險事故，除處罰9000至1萬8,000元罰鍰，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，呼籲駕駛人在上國道前，應檢視貨物是否裝載穩妥，以避免掉落異物造成事故，後悔莫及。