中央流行疫情指揮中心預計10月13日起實施邊境第2階段解封，旅客入境不再需要3＋4，改0＋7，每周入境上限也將改為15萬人次，並取消限團令等。對於快篩陽旅客的就醫費用，指揮中心、交通部說法不同調。今衛福部長薛瑞元說明，邊境解封初期，入境者以在外國人為主，因此先以公費支應，待入境者轉為外國觀光客為主時，政策上也許會做調整。

指揮官王必勝9月29日指出，旅客確診一樣需要隔離7天，在集中檢疫所、加強型防疫旅館的隔離治療不用付費，但返國的機票若有延期、改班機，這些就需要自己處理。不過昨觀光局指引則指外籍旅客需自付醫療費用。

薛瑞元今對此說明，過去在疫情之前，所有來台觀光的外國人，如果在台灣期間有就醫需求，必須自己負擔醫療費用，這是常態。今年我們10月13日開始實施邊境0＋7，會有許多人到台灣來，不過初期來看，外國籍的觀光客要進來應該不會那麼快，因此一開始大部分是在國外一段時間的國人，回台探親等，首先這一批回來的，大部分都還是國人。

「我們的國人從海外進來染疫，和國人自己在台灣染疫，不應有差別處理」。薛瑞元表示，剛開始仍以公費處理，到一個程度，入境者轉換為外國觀光客為主時，我們的政策上也許會做調整。