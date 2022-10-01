周五（30日）美股9月最後一個交易日，聯準會（Fed）緊縮政策和經濟加速衰退，持續引發市場憂心，道瓊指數重挫500點，跟台股連動較高的費半指數下跌 1.7%，已從高點暴跌逾4成，影響所及，台積電ADR下跌1%續破底，收在68.56美元，折台股435.26元，周五台股交易的台積電收在422元，目前外資持股台積電平均成本約322元，仍有100元潛在獲利。台積電止跌關鍵，全看外資何時停止賣超。

美國商務部周五公布8月核心個人消費支出（PCE）年增 4.9%，較7月的 4.7%升幅加速。由於核心PCE剔除食品和能源價格，為Fed關注通膨的參考指數，未料8月PCE又持續攀高，凸顯美國通膨壓力依舊沉重，也引發外界擔憂Fed未來採取激進行動來對抗通膨。

周五（30日）美股四大指數全軍覆沒。道瓊指數下跌 500點（或 1.71%），收 28725點；那斯達克指數下跌 161點（或 1.51%），收 10575點；標普 500 指數下跌 54點（或 1.51%），收 3585點；費城半導體指數下跌 40點（或 1.73%），收 2306點。

道指9月累計下跌8.84%，第三季大跌 6.66%，連跌三季，為 2008 年金融風暴以來跌勢最長的季度；那指9月重挫10.5%，季跌4.1%；標普500指數9月跌幅達9.34%，季跌5.28%。

五大科技巨頭全面收黑。蘋果狂瀉3%最慘；Alphabet（Google母公司）挫跌1.82%；亞馬遜下跌 1.57%；Meta（原臉書）跌0.54%；微軟下殺1.94%。

費半成分股幾乎全趴。英特爾大跌 2.31%；應用材料慘殺2.95%；輝達（NVIDIA）跌 0.66%；超微（AMD）挫1.22%；高通下跌 1.62%；美光逆勢小漲0.18%。而台股ADR部分，台積電 ADR跌1.04%至68.56美元，以 9月30日台幣匯市收盤價31.743元計算，相當台股台積電每股為435.26元；聯電 ADR下跌 1.24%。

30日在台股交易的台積電重挫2.99%（或13元），收在422元，從1/17衝688元歷史高點推算跌幅達38%。據統計，目前外資持股台積電平均成本約322.56元，與周五收在422元相較，潛在獲利仍有100元。台積電止跌關鍵，全看外資何時停止賣超。

Harris Financial Group集團合夥人Jamie Cox 認為，美股賣壓沉重、狀況很糟糕，但這是聯準會想要的，即緊縮金融條件，他們認為如此有助於將通膨率降至可接受的水準，目前利用市場傳導機制來實現這一目標。

Horizon Investments投資組合主管Zachary Hill表示，在聯準會持續激進升息的預期影響下，市場已經逐漸接受，所以股市與債市陷入困境並不意外。隨著企業財報季逼近，股市仍可能震盪走跌。