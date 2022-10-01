大S（徐熙媛）日前與20年前男友具俊曄再續前緣，兩人浪漫的愛情故事席捲台灣韓國，昨(9/30)更首度合體登上雜誌封面，引來瘋傳。許孟哲昨也轉發了相關報導，更爆料有次聽到王彩樺失言的笑話，本來想安慰單身朋友不一定一輩子單身，脫口說出：「你看大S也是等了20年才嫁給『巨龍』」，讓全場一陣「黑人問號」。

大S過去和韓國團體「酷龍」的具俊曄傳緋聞，去年大S離婚後，今年初閃電宣布和前男友具俊曄結婚，兩人藏了20年的浪漫愛情故事被譽為佳話，昨兩人甜蜜登上雜誌封面曝光，許孟哲見此想起先前錄《飢餓遊戲》時正好在七夕前夕，他與王彩樺和工作人員等人趁空檔聊天解悶，當中有人說自己感情不順，王彩樺身為過來人安慰對方別想太多，「妳看看！誰也沒有想到大S會離婚，而且離婚後竟然還嫁給20年前的初戀『巨龍」』」。

許孟哲發文。（圖／翻攝自許孟哲 HMC臉書）

王彩樺接著說，看大S繞了一圈又回到最愛的「巨龍」身邊，完全是偶像劇劇情，沒想到全場頓時鴉雀無聲，許孟哲忍不住提醒：「彩樺姐，是酷龍吧？大S是嫁給酷龍吧？」，王彩樺這才發現口快講錯，許孟哲則虧：「如果真的是巨龍，那20年後還是最愛巨龍聽起來怎麼沒有覺得浪漫，反而覺得口味有點重鹹」，並笑說如果真的嫁給巨龍應該不是偶像劇，反而像是謎片內容。

許孟哲爆料王彩樺失言小故事。（圖／中時資料照片）

許孟哲說，王彩樺說錯話後，全場就沒人再出聲安慰單身的人，直到現在他也忘了當時是安慰誰，只記得「巨龍哏」，並表示：「常常覺得幕後大家聊天拿來播應該會很精彩」，網友笑說：「想看聊天幕後播出+1」、「巨龍的話就更可以理解為什麼復合了」、「對話裡彩樺姐的部分都有聲音耶，為什麼可以發語音」、「可愛的彩樺姐」。