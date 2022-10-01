金門縣長楊鎮浯親自出席台北秋季國際旅展攬客，炒熱氣氛，現場熱鬧滾滾(圖／金門縣政府提供)

金門館現場有免費的地雷鑰匙圈DIY體驗活動，民眾覺得好玩、有趣、非常有金門特色(圖／金門縣政府提供)

現場特別邀請穿著草綠服的正港金門老兵志工坐鎮宣傳「金門老兵召集令活動」，盛情迎接老兵返金，重溫軍民一家親(圖／金門縣政府提供)

正在台北世貿中心1館舉辦的「台北秋季國際旅展」進入第2天展出，金門縣政府全力宣傳年底壓軸觀光主題活動「金門海洋藝術季」及「金門老兵召集令」，兩大活動主視覺圖騰驚艷全場，舞台區各項活動炒熱氣氛，觀展人潮絡繹不絕，加上金門業者祭出超值旅展價，買氣熱絡。

金門縣長楊鎮浯親自出席攬客，他表示十月的金門精彩無比，第三屆金門海洋藝術季「城色故事」突破前兩年展出模式，與國立故宮博物院合作，創作大型地景藝術裝置，讓旅客走入藝術品，快意暢遊於金門歷史和現代藝術交錯的時空，以吸引年青客群為主。而金門老兵召集令邁入第5年，縣府和鄉親都卯足了勁，盛情迎接老兵返金，重溫軍民一家親。

縣府觀光處表示，金門館每日推出多項好康活動，有打卡送好禮及老兵專屬紀念品等，還有免費的地雷鑰匙圈DIY體驗活動；現場更特別舉辦「消費滿額好禮2重送」，消費滿千元即可現場抽獎一次，還可獲摸彩券一張參加抽機票大獎活動（摸彩券依消費金額累計計算），買越多中獎機會越高！

金門旅行業者也推出不同特色的套裝遊程和超值旅展價。有淘寶國際旅行社「秋高氣爽由大小金門」、鄉村旅行社「轉動金門—烈嶼新魅力跳島三日遊」、金航國際旅行社「瘋金門鬥陣走」、金環球旅行社「樂遊黃金高粱田 海洋藝術季金門三日遊」及育昇旅行社「光輝歲月 老兵召集令」等，吸引民眾搶購。

其他參展單位還包括特產業李糖貢糖、金太武一條根、犇騰牛肉乾、金永利鋼刀及馬家麵線，旅宿業有金門十美渡假村、金湖飯店，以及昇恆昌金湖廣場(免稅店)、金沙鎮公所等，現場熱鬧滾滾。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，為刺激買氣，特別組成PAK推出「金門海洋藝術季-城色故事」、「金門老兵召集令」自由行3天2夜「機＋酒」每人5188元起旅展價(平日價，需兩人同行），詳情可洽082-312976。

台北秋季國際旅展自9月30日至10月3日一連4天在台北世貿中心1館舉辦，金門館攤位編號為D215。「消費滿額抽大獎」活動，預定10月3日下午4時30分於臉書「樂遊金門」粉絲頁直播公開抽獎。