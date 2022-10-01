和家馨自爆先前健康亮紅燈，現以康復，容光煥發。（和家馨提供）

最美《五燈獎》主持人和家馨淡出演藝圈多年，自爆近10年至少發生10次車禍，她表示每回開車接送子女，常因半途突然想昏睡至少發生過10次車禍，最後1次還是被她撞倒的重機騎士發現她臉色慘白，要她先緊急就醫檢查，才診斷出她血紅素低到只有3.2，加上神經系統有退化跡象，連免疫系統也出問題，健康早已亮起紅燈，開車上路宛如不定時炸彈充滿危險性。

和家馨表示，10年來為求康復，她看遍不少中西醫，吃過不少保健品，為了補身子最多還曾經暴肥10幾公斤。期間她曾經透過親友介紹把一種萃取自「黑種草籽油」、名為「黑百靈」的乳霜，除了用來塗抹，還勇於嘗試外抹加稀釋內服，直到現在總算逐漸恢復正常體態及健康。

和家馨說，看到老公何豪傑和兒子何柏廷同台演出民視8點檔備檔戲《市井豪門》，讓她蠢蠢欲動，不甘只是升格當星媽，她表示在年底前要重返演藝圈，正式恢復藝人身分，再現螢光幕。