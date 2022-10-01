光田綜合醫院總院長王乃弘(左五)、孫茂勝策略長(左四)、鍾元強院長(右五)、楊清鎮主任(右四)，今天一同嚮應流感疫苗開打政策。（光田醫院提供）

隨著台灣10月份國境即將開放，以及防疫政策逐漸放寛，除讓COVID-19有死灰復燃的可能，醫界更憂心今年流感將「捲土重來」！光田綜合醫院總院長王乃弘於1日帶領醫護團隊率先接種流感疫苗；呼籲民眾仍維持好戴口罩、勤洗手或消毒的衛生習慣外，希望盡速接種流感疫苗不要輕忽流感病毒的威力。

光田感染科主任楊清鎮說，依疾管署統計，近日流感個案數已有增加的趨勢，待10月邊境一開放，或是防疫政策再往下鬆綁，恐將造成一波大流行。有鑑於此，光田醫院總院長王乃弘等，今日響應公費流感疫苗開打，呼籲民眾盡速接種疫苗。

楊清鎮指出，因COVID-19疫情肆虐，國內民眾對於新冠肺炎疫苗的接種相當積極，卻常常忽略施打流感疫苗。現在民眾都有戴口罩、勤消毒的習慣，流感的感染個案會較疫情之前少，但國人近年接種流感疫苗率較低，將可能提高今年流感的死亡率與重症率。「尤其流感病毒若發生突變，而國人流感疫苗接種率又不高，就有可能爆發大流行，甚至是流感與新冠肺炎一起夾殺。」

楊清鎮認為，有民眾擔心自己確診剛剛康復，或是剛注射完第四劑，怕疫苗會有交互作用，但流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。目前實證顯示，流感疫苗和COVID-19疫苗同時接種，並不影響疫苗之有效性或安全性，民眾可以放心施打。

楊清鎮說，今天起光田醫院配合提供公費四價流感疫苗接種服務，只要符合條件的民眾，都可到院接種流感疫苗。光田為方便民眾接種，設置流感疫苗施打專區，平日於10／3至10／14日早上9時至11時半，只要持健保卡至專區報到，經醫師評估後，就能立即接種疫苗，省去掛號與門診的時間。

王乃弘強調，希望醫界與民眾努力，提高流感疫苗的接種率，一起抵禦流感，阻絕大流行的可能；施打完流感疫苗後，若出現輕微不適症狀是正常的，只要多休息多喝水，症狀都可在幾日內緩解。