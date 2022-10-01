一名嫩妹前往熟識的台中某家芳療店進行全身SPA療程，並由曾服務過的胡姓採耳師進行，未料胡男竟在過程中，趁擦乳液時玩弄女方乳頭，甚至大膽地伸手指侵，過程中不斷自言自語「我被迷惑了」、「鬼迷心竅」，女方因害怕受害不敢亂動，僅把腳夾緊拒絕，事後質問胡男做了什麼事，但其卻裝傻說，你不知道最好。女方事後向男友哭訴並報警提告，胡男被依乘機性交罪判處3年6月，可上訴。

根據判決書，一名嫩妹小美預約台中市某家芳療店，要求採耳、臉部撥筋SPA、舒緩眼療、淨化鼻療、耳燭SPA等全項服務，並由先前曾替自己服務過的胡姓採耳師進行療程，但過程中，胡男卻靠近搔癢，並對其表示「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」。

小美當下雖覺得很不舒服，但沒有其他反應，接著胡男詢問小美「要不要抹乳液」，她以為是肩頸及背部要抹乳液而允諾，然後依指示側躺，胡男卻趁此按摩她胸部，並撫弄乳頭，並稱「我被迷惑了，不是故意的」，小美當時被嚇到不敢動，胡男則自言自語稱自己「鬼迷心竅」，然後將手伸進內褲內進行指侵。

但小美立刻將雙腳夾緊，胡男並未有進一步動作；療程結束時，胡男假意詢問「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，但小美因感到害怕假意回稱「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼」，等小美要離開時問胡男「你剛剛做了什麼事？」，胡男則答稱「你真的很想知道嗎？」、「對我來說不怎麼樣，對你來說很嚴重」，小美又問「怎樣嚴重法？」，胡男回「你不知道最好」；隨後小美離開店內，立刻向男友哭訴並報警。

法院勘驗雙方對話紀錄，發現胡男事後曾向女子求情，且面對質問沒有否認犯罪，審酌胡涉嫌猥褻性侵，造成女子身心難以抹滅恐懼傷害，堅持否認犯案，且未與女方達成和解，依乘機性交罪判他3年6月。