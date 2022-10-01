男子揮舞鐮刀被縣長隨扈奪下。（警方提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美昨晚赴鹿港鎮參加山崙里舉辦重陽敬老餐會活動，縣長座車抵達社區活動中心前，隨扈發現有人手持鐮刀，距離座車只有幾公尺，安全起見，趨前勸離，男子卻渾身酒意，惱羞成怒地揮舞鐮刀，隨扈將即將鐮刀奪下，警方依妨害公務、恐嚇危安罪嫌移送法辦。

鹿港警分局調查，手持鐮刀黃姓男子55歲，和母親忙完農務後一同參加重陽敬老宴會，母親喝了一點酒，頭暈，黃男音當時已經喝了兩杯威士忌，醉得更厲害，黃母由鄰居攙扶回家，黃男在母親走後，發現母親農務用的鐮刀還放置在桌上，就拿起來要帶回家，走到會場出口，剛好縣長座車抵達，隨扈勸阻，黃男揮動起鐮刀，發生肢體衝突，隨扈將鐮刀奪下的過程中，彼此扭打，黃男手腳擦傷。

里長吳順和說，重陽敬老餐會，里內不少家屬都陪伴老人家歡喜參加，聚餐差不多都要結束了，突然發生事件，大家都嚇一跳，應該是酒醉誤會一場。

鹿港警分局接獲通報派員趕抵現場，黃男不願就醫，救護人員至草港派出所包紮傷口。警訊，黃男表示喝醉了，只是要帶鐮刀回家，並沒有什麼意圖，卻被誤解，一時氣憤要辯解，講話本來就比手劃腳，忘了手上拿鐮刀。警方將黃男依妨害公務及恐嚇危安罪嫌隨案移送彰化地檢署偵辦。