國民黨桃園市長參選人張善政表示，只有系統性地解決桃園大眾運輸發展問題，才能真正改變桃園的交通困境，交通動脈順暢，桃園才能吸引各路投資與人流。張善政提出「1280月票」方案，表示，只有擺脫塞車之苦，桃園才能真正脫胎換骨。「1280月票」政策投資將有四大效益，包括緩解塞車、節能減碳、提升機捷用量、帶來人流商機。

張善政今(1)日在臉書指出，桃園是一個移民的城市，也是一個通勤者的城市，然而，「雙北都有1280，為何桃園沒有？」、「每天從桃園通勤到台北，車費負擔好沉重」、「等客運要花兩個小時」，這些市民的心聲，為政者是否有聽到？雙北1280月票都施行4年了，機捷都通車5年了，便捷交通，桃園鄉親還要等多久？

張善政提及，桃園與雙北的人口高達900萬，共同形成了一個「MEGA CITY」共同生活圈，因此必須要有宏觀的交通規劃。他說桃園有著無窮的發展潛力，如何才能加速桃園的發展？甚至能串連桃園與雙北，成為具有國際競爭力的智慧科技都市？關鍵中的關鍵，就是「交通」。張善政說他是一個工程師，深深了解，只有系統性地解決桃園大眾運輸發展問題，才能真正改變桃園的交通困境。交通動脈順暢了，桃園才能吸引各路投資與人流。因此，張善政「1280月票」方案，有以下四大重點：

一、「三合一」全都包：涵括台鐵、客運與機捷，全方位Cover通勤族！

二、解決交通最後一哩路：跨縣市1280月票，市內幸福里程30公里！

三、票證整合，一票到底：一張市民卡整合月票，促進民眾搭乘意願！

四、「與其虧空鄭注資，不如事前善投資」：

張善政說1280政策投資將有四大效益，包括緩解塞車、節能減碳、提升機捷用量、帶來人流商機！「失敗的人找藉口，成功的人找方法，沒有做不到，只是不敢做、不敢想！」張善政強調，只有擺脫塞車之苦，桃園才能真正脫胎換骨，桃園要跟雙北平起平坐，就從1280月票開始！「桃園＋雙北=共同生活圈MEGA CITY的遠景，我們一步步來實現！」