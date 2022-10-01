25歲美國創作型男歌手巴茲（Bazzi）近日推出第2張專輯《Infinite Dream》回歸歌壇，猶如專輯名稱，他透露自己從小就對音樂懷抱無限夢想，「我小時候就夢想著能娛樂大家、為人們創造美好的能量，自從6歲爸爸從黎巴嫩帶了一把烏德琴給我後，就一直很想做音樂，而我所崇拜的也總是做音樂的人，所以很開心我現在生活在夢想之中」，有沒有其他想挑戰的領域？他說「我愛電影和電視，因此對導演非常感興趣，有生之年我一定要來嘗試看看」，也表示或許可以先挑戰執導自己的MV。

巴茲表示，每首歌的靈感都是源自於生活中的某個真實事件，所以自己在聆聽任何一首歌時，都會像是坐上了時光機，立刻回到當下那個時刻，專輯中包含了他在今年5月發行的心碎單曲〈Will It Ever Feel The Same〉，尾奏還能聽到他大大的嘆息聲，巴茲坦言「那是我在快2年前，跟前女友分手的2周後寫下的作品，當時我非常痛苦，就想說藉由創作來釋放自己心中的傷痛，確實非常有治療效果，雖然現在已經沒有那麼強烈的感覺了，但那首歌對當時的我來說是非常脆弱和真實」，也希望這首歌可以撫慰正在經歷困難時刻的歌迷。

巴茲每首歌的創作靈感都是源自於生活中的某個真實事件。（華納音樂國外部提供）

Bazzi - dlma (feat. LANY) [Official Audio]

此外，專輯中還收錄了他與美國知名搖滾樂團「LANY」合作的〈DLMA〉，是他們之前在「LANY」美國巡迴演唱會的後台，一起創作出來的作品，巴茲分享自己跟主唱保羅克萊因（Paul Klein）已經成為朋友一段時間了，「我喜歡他們的樂隊，也很喜歡他們製作的音樂以及表演方式」，笑稱自己是圍繞在「LANY」身邊的忠實粉絲，「我認為〈DLMA〉是我們聚在一起做一些偉大事情的最佳時機」。

巴茲帥氣有才，在全球享有高人氣，連天團BTS都曾公開表示是他的粉絲。（華納音樂國外部提供）

除了創作自己的歌曲外，巴茲還曾與韓國知名經紀公司SM娛樂合作，為「少女時代」隊長太妍、「EXO」、「NCT」等大咖偶像寫歌， 他表示「在那之前我沒辦法靠做音樂賺到任何一毛錢，是靠著爸爸開計程車載客，才讓我可以住在洛杉磯追夢，某天爸爸突然發生了意外，讓他無法再開車，正好4天後，我就有個機會到韓國為SM娛樂寫歌，我第一次先給了他們9首歌然後也都成功發行了，因此韓國真的可以說是拯救了我一生的地方」，也直呼「跟他們一起工作的感覺實在太棒了，我在那裡有太多美好的回憶了，已經迫不及待再去韓國」。得知天團「防彈少年團（BTS）」也是自己的粉絲時，他則害羞表示「是我的榮幸」。

巴茲想快點再來台灣開唱。（華納音樂國外部提供）

而他在2019年也曾來台舉辦演唱會，巴茲憶起當時，相當開心地表示「我的亞洲巡演實在太瘋狂了，台灣歌迷的熱情更是令人難以置信，他們幾乎每首歌的每個字都能跟著唱，我希望他們會想要我再回去開唱，很想去再去看看他們、和他們一起玩」，也大讚「那裡的文化也相當美麗，還有珍珠奶茶真的很好喝」，下月即將展開北美巡演，是否也有亞洲巡演的計畫？巴茲說「目前還沒有，但我很樂意盡快舉行」。

巴茲全新第2張專輯《Infinite Dream》已在台發行。