25歲美國創作型男歌手巴茲(Bazzi)近日推出第2張專輯《Infinite Dream》回歸歌壇,猶如專輯名稱,他透露自己從小就對音樂懷抱無限夢想,「我小時候就夢想著能娛樂大家、為人們創造美好的能量,自從6歲爸爸從黎巴嫩帶了一把烏德琴給我後,就一直很想做音樂,而我所崇拜的也總是做音樂的人,所以很開心我現在生活在夢想之中」,有沒有其他想挑戰的領域?他說「我愛電影和電視,因此對導演非常感興趣,有生之年我一定要來嘗試看看」,也表示或許可以先挑戰執導自己的MV。

巴茲表示,每首歌的靈感都是源自於生活中的某個真實事件,所以自己在聆聽任何一首歌時,都會像是坐上了時光機,立刻回到當下那個時刻,專輯中包含了他在今年5月發行的心碎單曲〈Will It Ever Feel The Same〉,尾奏還能聽到他大大的嘆息聲,巴茲坦言「那是我在快2年前,跟前女友分手的2周後寫下的作品,當時我非常痛苦,就想說藉由創作來釋放自己心中的傷痛,確實非常有治療效果,雖然現在已經沒有那麼強烈的感覺了,但那首歌對當時的我來說是非常脆弱和真實」,也希望這首歌可以撫慰正在經歷困難時刻的歌迷。

巴茲每首歌的創作靈感都是源自於生活中的某個真實事件。(華納音樂國外部提供)

Bazzi - dlma (feat. LANY) [Official Audio]

此外,專輯中還收錄了他與美國知名搖滾樂團「LANY」合作的〈DLMA〉,是他們之前在「LANY」美國巡迴演唱會的後台,一起創作出來的作品,巴茲分享自己跟主唱保羅克萊因(Paul Klein)已經成為朋友一段時間了,「我喜歡他們的樂隊,也很喜歡他們製作的音樂以及表演方式」,笑稱自己是圍繞在「LANY」身邊的忠實粉絲,「我認為〈DLMA〉是我們聚在一起做一些偉大事情的最佳時機」。

巴茲帥氣有才,在全球享有高人氣,連天團BTS都曾公開表示是他的粉絲。(華納音樂國外部提供)

除了創作自己的歌曲外,巴茲還曾與韓國知名經紀公司SM娛樂合作,為「少女時代」隊長太妍、「EXO」、「NCT」等大咖偶像寫歌, 他表示「在那之前我沒辦法靠做音樂賺到任何一毛錢,是靠著爸爸開計程車載客,才讓我可以住在洛杉磯追夢,某天爸爸突然發生了意外,讓他無法再開車,正好4天後,我就有個機會到韓國為SM娛樂寫歌,我第一次先給了他們9首歌然後也都成功發行了,因此韓國真的可以說是拯救了我一生的地方」,也直呼「跟他們一起工作的感覺實在太棒了,我在那裡有太多美好的回憶了,已經迫不及待再去韓國」。得知天團「防彈少年團(BTS)」也是自己的粉絲時,他則害羞表示「是我的榮幸」。

巴茲想快點再來台灣開唱。(華納音樂國外部提供)

而他在2019年也曾來台舉辦演唱會,巴茲憶起當時,相當開心地表示「我的亞洲巡演實在太瘋狂了,台灣歌迷的熱情更是令人難以置信,他們幾乎每首歌的每個字都能跟著唱,我希望他們會想要我再回去開唱,很想去再去看看他們、和他們一起玩」,也大讚「那裡的文化也相當美麗,還有珍珠奶茶真的很好喝」,下月即將展開北美巡演,是否也有亞洲巡演的計畫?巴茲說「目前還沒有,但我很樂意盡快舉行」。

巴茲全新第2張專輯《Infinite Dream》已在台發行。