高雄人快儲水，台灣自來水公司第七區管理處表示，澄清湖給水廠辦理每年設備檢驗，將在10月2日上午8點至晚間8點停水12小時，總計12個行政區、逾46萬戶受影響，其中16萬戶停水，30萬戶減壓供水。

高雄明天停水範圍。（翻攝自台灣自來水公司官網）

為確保供電品質、加強穩定供水，台水公司澄清湖給水廠每年辦理停電電氣設備檢驗，停水施工日期為周日（10月2日）上午8時至晚上8時，合計停水12小時，含施工9小時及復水時間3小時。

停水範圍包括高雄三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、前鎮區、仁武區共6區部分或全部里。

【停水範圍】

1.三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本 文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

2.鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。

3.鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。

4.苓雅區。

5.前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

6.仁武區：考潭里、仁慈里。

【水壓降低範圍】

1.三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

2.鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

3.鹽埕區。

4.新興區。

5.前金區。

6.鼓山區。

7.左營區。

8.仁武區（含仁武工業區）。

9.楠梓加工區。

台水公司提醒，停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。之後停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。以及水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

台水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，可能因水壓較低致延遲供水。恢復供水後，如仍無（缺）水時，通知台水公司，將派專人到府服務。