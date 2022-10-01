新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤驚傳現金買票，新竹地檢署9月30日清晨一早指揮警、調以及新竹專勤隊，前往涉案人員居所等5處執行搜索，查扣現金93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案。經問訊後，認為鄉長參選人鄭士榤及鄉民代表會副主席巫光生、劉姓共犯3人涉有公職人員選舉罷免法罪嫌重大，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。這也是新竹縣首起涉及賄選案件。

據了解，鄭士榤透過巫光生以及劉姓樁腳以數萬元現金綁大樁，再以一人1000元到2000元不等分送他人固樁。檢調警接獲線報後，由新竹地檢署檢察官陳子維指揮新竹縣調查站、新湖分局、新竹縣專勤隊等單位，與地檢署檢察事務官，9月30日清晨持搜索票前往涉案人住所等5處執行搜索。

當日搜索即扣得現金新台幣93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案，經新竹地檢署署動員5名檢察官協同訊問後，認為鄭士榤及巫光生、劉姓共犯3人涉有公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見，在1日中午1時許獲准。

鄭士榤為現任湖口鄉民代表，此次轉戰湖口鄉長，對手有戴翊如、范綱胤、田耀祖、吳淑君等人，也被外界視為吳淑君最大勁敵，但涉及賄選並羈押禁見，預料衝擊選情。地方人士指出，鄭士榤擔任代表期間勤走基層、熱心服務，此次傳出現金賄選被帶走，均感到相當意外。