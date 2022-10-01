警大校長陳檡文。（范揚光攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍，猛攻新北市長侯友宜警大博士學位的合法性，不料，日前警大的「聲明」卻遭自家校長陳檡文打臉，引發更大的風波，國民黨團痛批陳令警大淪為東廠。資深官警直言，在選舉期間陳檡文難逃外界檢視其政治色彩，加上他與侯友宜之間的瑜亮情節，才令問題複雜化、藍綠都有大做文章的空間。

陳檡文與侯友宜是警大45期刑事系同班同學，陳檡文更是第一名畢業，當年鋒芒勝過侯友宜、前警政署長陳家欽等一票同學。但投入警職後，陳檡文的官途卻沒有兩位署長同學順遂，外界認為陳難免會有瑜亮情節，國民黨立委游毓蘭也說，「陳、侯兩個優秀的人，難免會有一些比較心理。」

熟悉陳檡文的官警都知道，陳治軍嚴謹、愛恨分明的個性，加上言詞犀利，常得罪不少人，一些屬下大歎難跟。長年在北市服務的陳檡文與內政部長徐國勇很早就建立交情，所以被外界貼上綠色標籤，前陣子署長繼任人選傳的沸沸揚揚時，也只有陳檡文公開表態願意傳承經驗，顯示出他直來直往的個性，不過，最後仍鎩羽而歸。

民進黨一開始質疑侯友宜博士學位時，警大曾表示要維持學術中立，不發表意見，沒想到後來卻因為是否有發過聲明而引發軒然大波。侯辦認為媒體取得校方聲明在先，事後也向警大公關室求證過，應該就是代表校方的說法，但林佳龍陣營緊咬侯辦偽造文書。

這應該是很快就能釐清說明清楚的事情，不料，陳檡文接受媒體電訪時說出「是誰發的？我來查」，被解讀為否認發過為侯澄清的聲明，是在幫綠營「助攻」。但這很明顯是陳檡文的語氣，他認為校方沒有發出過真正的、白紙黑字的「聲明」，所以警大在調查後當日傍晚澄清是承辦人員的疏失。

侯友宜被問到是否遭同學「陷害」時，僅低調表示「他辛苦了」，陳檡文後來也未再公開回應及解釋，默默承受各界的批評。有人認為，陳檡文若沒有嘴快、強調沒發過聲明，並了解公關室對外運作的實際狀況後，就不會衍生風波，讓簡單的問題複雜化，甚至拖警大一起下水。