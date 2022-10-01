桃園市長參選人鄭寶清（中）和市議員參選人袁慧心（左）、游智彬（右）懷疑市府是否集體綁標？（鄭寶清競選辦公室提供）

長參選人鄭寶清今天表示，市府建置的天幕工程有79座天幕工程陸續完工使用，據說至少已經花掉了10多億。據他找到的資料，47座6億6千多萬元，有5家公司承包2項以上，質疑是否集體綁標？

桃園市新聞處長詹賀舜表示，市府已經多次說明天幕設置之合法性，採購也都依照採購法辦理，鄭寶清多次影射、抹黑市府，把任意抹黑作為選舉手段，不足為取。詹賀舜指出，天幕的採購招標，依法都一定要有設計監造案，造價也會因需求內容或是地點因素有所波動，不一定每個天幕工程都只做同一種天幕，不同計畫會依不同使用，去設計天幕材質、規畫地坪更新、公園遊戲場、步道、綠美化等配合項目，當然會有不同單價，不應直接用總價除以面積就胡亂指控。而市府審查各項工程案細部設計（工程預算書）過程，均參考營建物價資訊平台、公共工程價格資料庫及歷史決標單價等公開資訊，完全合法、透明，請參選人沒有證據不要隨便抹黑。

鄭寶清說明，這5家承包兩項天幕工程以上的有1家14項工程共得標金額1億9千5百多萬元，還有1家8項工程共得標金額8千多萬元，1家4項工程共得標金額5千2百多萬元，1家2項工程共得標金額2千1百多萬元，1家2項工程共得標金額9百多萬元。比較離譜的是前3家營造公司，究竟是有何特殊的政治能耐或工程專業本領異於常人，所以可以得到桃園市政府的「特別關照與青睞」，難道不啟人疑竇嗎？鄭寶清質疑這3家得標的營造公司究竟是經公開招標、最有利標或限制性招標的程序所得標的營造公司呢？有沒有涉嫌官商勾結的政治貓膩可能性存在呢？

鄭寶清又說，根據計算，天幕每坪的建造花費2萬5663元到14萬2811元都有，甚至同一年度的例如2018年也有每坪2萬5663元到8萬2967元建造經費的離譜差距，2019年3月每坪6萬2714元、5月每坪14萬2811元的荒謬結果，2020年的也有每坪4萬8606元與10萬7632元的現象，又例如同樣是藍球場的天幕工程，有2018年10月的每坪2萬5663元，也有2020年7月的每坪4萬8606元。

鄭寶清質疑，天幕工程造價經費數據的嚴重落差，合理懷疑這些天幕等於是「框金包銀」的「天價」遮雨棚工程，究竟有沒有官商勾結的人謀不臧貪瀆弊端呢？否則造價經費怎麼會有這麼離譜的落差呢？他質疑，前幾年豪宅1坪10萬，天幕甚至14萬的絕高天價情形。

中壢區市議員候選人游智彬指出，天幕是鄭文燦八年執政漏洞的冰山一角，鄭文燦的市政價格之貴台灣第一，每坪造價14萬元比建豪宅還要貴，天幕就是等於天價的遮雨棚，鄭文燦有把我們的錢當錢花嗎？鄭文燦口口聲聲宣傳的五星級市長就是天價遮雨棚的市長，桃園市民要的不是五星級的市長，而是要五星級的市政工程品質！五星級的市長可以用錢買，但是五星級的市政品質要用心來管理，我們今天看到的天幕就是用錢太多，用心太少！

桃園區市議員參選人袁慧心也表示，市府新聞處意圖混淆視聽，說天幕是不需要建照及使用執照，那新北市烏來運動場籃球場風雨遮棚就有申請增建執照。桃園市政府只許州官放火，不許百姓點燈？每個造價上千萬的天幕竟然不用申請建照、雜照，ㄧ般民衆連雨遮都要申請雜項執照,否則即報即拆一個政府兩套標準,市府為什麼可以不依法申請建照及使用執照,幫市民的生命安全把關，把市民的生命安全置於何地，請鄭文燦給市民一個合理的交待。

詹賀舜澄清，市府在各行政區設置天幕，會由各機關依照不同性質分工負責，例如：籃球場天幕多由體育局、公園多由各區公所負責，工務局、原民局也都有負責招標興建，皆是依照採購法、進行招標，各自有不同的招標單位，數量超過10幾個機關，都是獨立作業，這樣要如何集體綁標、官商勾結？鄭寶清不懂市府政策執行的過程，任意指控、抹黑，只會貽笑大方。