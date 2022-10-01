退休人士想貸款買房不是天方夜譚，地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」分享，身邊一位老前輩今年60多歲了，前陣子跑去貸款買房，竟然成功貸到8成，而且利率條件也相當不錯，年限是20年，關鍵在於他在備註欄寫下7個字「退休（資產型）人士」，因為銀行評估貸款的關鍵除了穩定收入外，財力證明夠也很重要。

地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」日前在臉書發文說，一位60多歲的退休前輩，前陣子跑去貸款買房子，照理來說，年紀大的人向銀行貸款，成數與年限都不如年輕人，畢竟還款人具備穩定收入是銀行評估的重點之一。

地產秘密客 Ting & Sam表示，其實每家銀行，針對貸款人的年紀都有不同的規定，多數銀行對超過60歲以上的購屋客，都有些資格上的限制，因此他們很好奇這位前輩最終貸款到幾成，對方淡淡地說「8成，利率條件不錯，貸款年限20年！」

地產秘密客 Ting & Sam指出，銀行行員請這位前輩填表的時候，他特別在備註欄寫下7個字「退休（資產型）人士」。這位前輩雖然是退休族，但很早就獲得財富自由了，以前拚命工作買房，如今已將他和太太名下所有房貸都還清了，兩人從結婚起就有共識要為老後的生活做準備，因此將房子當作是資產，若未來有急用錢的需求，可以賣掉一間房子，這樣日子也過得得輕鬆，不用擔心沒工作了錢從哪裡來？

地產秘密客 Ting & Sam也說，銀行評估貸款的關鍵，有部分在財力證明要夠，若可以達到一定的條件，即便是60、70歲的老年人，仍有機會成功申請貸款。同時 Ting還透露，這位前輩的房貸利率比他還低，他以後也要努力當時尚的上流老人。