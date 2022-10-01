北韓本日稍早，從朝鮮平壤順南地區向東海發射了2枚彈道飛彈。韓國參謀長聯席會議表示，他們在當今天早上6點45分至7點03分檢測到2枚短程彈道導彈（SRBM）

據《韓聯社》1日報導，這些飛彈是從移動發射台（TEL）發射的，飛向北韓咸鏡北道舞水端的一個無人島。這些導彈是從移動發射台（TEL）發射的，飛向咸鏡道吉州郡舞水端裡無人居住的“Rseom”島。 它在約30公里的高度飛行了約350公里，飛行速度判斷為6馬赫（6倍音速）。韓國和美國情報部門正在密切分析詳細規格。

以這個距離來說，如果從平壤向南發射，它將到達舉行建軍節紀念儀式的忠清南道雞龍市，日本防衛省提出它可能是朝鮮版本的伊斯坎德爾 (KN-23, 俄羅斯原版為9K720 Iskander) ，但是他的飛行高度30公里這一點卻和KN-23不太一樣，KN-23特有的上下來回機動空間很小，因此有可能是另一種SRBM，例如朝鮮版的ATACM（KN-24）或超大型多管火箭炮（KN-25），還有待分析。