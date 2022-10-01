為響應金管會「信託2.0」第二階段計畫，以信託方式達到照顧員工幸福目標，國泰金(2882)推動「員工持股信託」計畫，未來將開放國泰金暨所有子公司內勤符合資格之同仁以及外勤一定職級以上業務員參加，同仁依標準每月提撥固定金額，同時公司將100％相對提撥，邀請員工加入計畫共享公司經營績效與成果。

國泰金控表示，提供員工長期激勵與獎酬制度，「員工持股信託」是創造公司與員工連結最佳方式，主要是員工自願提撥固定金額薪資，公司也會對應提撥金額，一起在公開市場購買公司股票，相對鼓勵員工參與經營績效成果，同時也為薪資提供一套累積財富機制。

此外，國泰金控近年來建構多元包容的職場環境，於2021年度入選「彭博性平指數」，在包容性企業文化、性騷擾政策皆有傑出表現，尤其薪資平等及性別評價更接近滿分。因應未來挑戰，近年國泰致力ESG職場培力，與線上學習平台合作，鼓勵同仁跨界、彈性學習，尤其在疫情期間同仁自主學習時數較前一年成長逾100％。今年適逢國泰60周年，以科技創新、企業永續為ESG核心DNA，建立新型態溝通文化，打造多元彈性、透明高效職場環境，在人才競爭激烈環境下，透過提升員工體驗，以及多元福利機制，吸引與留置優秀人才。