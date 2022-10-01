盧秀燕與張瀞分聯合競總成立大會上，現場湧進上千民眾力挺「阿姑」張瀞分再連任。（陳世宗攝）

盧秀燕再趕赴潭子區潭水亭觀音廟後，參加市議員賴朝國聯合競選總部成立，並授戰旗給賴朝國力拼高票連任。（陳世宗攝）

年底九合一大選進入倒數，爭取連任的台中市長盧秀燕平日以市政為重，利用上班後或假日拚輔選行程。今天公務加選務一共有12場行程，盧秀燕都親自參與，以行動與用心跟市民好朋友問候互動；選務行程盧秀燕賣力幫議員站台、助講，並細數任內在各選區的重大政績，力拚市長與輔選的議員、里長都當選。

今天上午盧秀燕先趕赴后里區，參與市議員陳本添聯合競選總部成立。盧秀燕指出，后里是她媽媽出身的地方，回到后里備感溫馨有特別的感情；陳本添是第一名的后里議員，因為從小孩到長輩都認真監督市府為地方爭取福利。

盧秀燕並暢談近年后里重大政績，包括活化舊后里國中校舍，打造親子館與長青學苑；親子館讓小孩有活動空間、長青學苑讓長輩「活到老、學到老」、在內埔國小新建幼兒園、興建全台最美的后里動物之家、圳寮路截彎取直便利區域交通等。她與陳本添議員繼續合作，讓大家過好生活。

盧秀燕隨即趕到豐原區，參加連任多屆的市議員張瀞分競選總部成立大會。盧秀燕稱讚張瀞分的努力與經驗，舉凡豐原大小事情議員都瞭若指掌，不論老人健保、交通建設、美樂地計畫等，張瀞分都用心協助市府推動是重量級的議員。

盧秀燕與張瀞分聯合競總成立大會上，前總統府資政、前台中縣長廖了以為盧秀燕市長授戰旗，豐原在地的立委江啟臣為張瀞分議員披上彩帶，現場氣氛嗨到最高點，湧進上千民眾力挺「阿姑」張瀞分再連任。

馬不停蹄的市長盧秀燕再趕赴潭子區潭水亭觀音廟，參加市議員賴朝國聯合競選總部成立。盧秀燕先參拜觀音媽後，力挺賴朝國再連任。盧秀燕說，她帶著建設潭子的成績單跟大家報告，台中市警局總部就在潭子區，以前別人說潭子是蛋白區；現在警察局設在這潭子就是蛋黃區，已經是台中市的核心。

盧秀燕強調，她與賴朝國關心市民運動場所外，也關心幼童活動場所，潭子區新落成「國民暨兒童運動中心」，小孩到大人都能使用。台中市今年是六都失業率最低的城市，因市府積極招商引資創造就業機會；近期潭子聚興產業園區即將落成，產業進駐將提供給市民朋友更多的就業機會。獲得現場鄉親鼓掌力挺，市長、議員「當選、當選」聲如雷貫耳。