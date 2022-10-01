有些人強勢不好惹，攻擊性也強，讓周圍的人敬而遠之、不敢造次，不過《搜狐網》運勢專欄點名3大星座，就算內心十分強勢，唯獨遇到愛情後就沒轍，甘願讓著另一半，只因為他們是真心的愛著對方。

▍雙魚座

雙魚座表面上看起來唯唯諾諾，但其實性格剛硬有骨氣，別人越是不看好他們，雙魚座就越會拚盡全力證明自己辦得到。尤其是有人故意找麻煩，雙魚座更是寸步不讓，唯獨對待自己的另一半時，再怎麼心如鋼鐵也瞬間成了繞指柔，無論對方犯了什麼錯，雙魚座都心甘情願讓著另一半，面對感情幾乎毫無原則可言，只因為他們是真心愛著對方。

▍金牛座

金牛座雖然隨和、脾氣好，但是一旦權益被侵犯，他們就不再是別人眼中的好好先生、好好小姐，而是會卯起來反擊，絕不是省油的燈。唯獨陷入愛情時，金牛座就像是變了一個人，對於另一半會無底線的示好，並且包容著對方，只因為他們不想失去這段來之不易的感情。

▍天秤座

天秤座向來很會做人，不輕易得罪別人，但其實在他們平易近人的外表下，隱藏著強勢的性格，擅長控制輿論的走向，唯獨面對愛情特別沒轍，原因在於天秤座認為，既然愛上了對方，就不希望純粹的感情被其他因素所影響，所以無論遇到什麼情況，都會百般遷就另一半。