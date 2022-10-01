九合一選舉進入倒數！國民黨基隆市長參選人謝國樑今(1)日在臉書寫出包括「引進產業、創造就業」、「交通三箭，兩個優先」等七大面向，讓基隆市成為亞洲最有愛的城市，也為基隆市民帶來更不一樣的未來。謝國樑強調，未來若擔任基隆市長，一定會一一實踐。

謝國樑今日表示，從去年十月宣布參選基隆市長已來，針對不同面向推出多項政見，最重要的是希望從「引進產業、創造就業、關懷弱勢」三大主軸，讓基隆市成為亞洲最有愛的城市，也為基隆市民帶來更不一樣的未來。謝國樑今(1)日也在臉書寫出七大面向，包括：

一、引進產業、創造就業，創造大量就業機會。產業轉型：在五堵建立基隆科學園區，成為「內科2.0」、產業升級：大武崙工業區增設二期、科技串連：重整活化六堵工業區，串連汐科、內科，轉型成新興產業園區。

二、交通三箭，兩個優先。交通三箭，第一箭「捷運帶頭發動引擎，跨大沿線產業規模與交通網絡」、第二箭「捷運TOD公設回饋，多爭取停車場空間」、第三箭「雙軌並行，保留台鐵，帶動安樂區發展」。兩個優先包括，優先一「車體與系統優化，打造綠色城市」、優先二「捷運先導公車培養運量」。此外，參與公益計畫，回饋志工時數，有條件提供就業青年環保電動機車。

三、守護海洋 維護港口安全。捍衛家園安全，維護基隆港發展，支持海洋保育，以最高標準審查第四接氣站興建計畫。

四、打造全台首座國際級海景樂園、提振基隆藝文產業。謝國樑規劃將八斗子潮境公園打造成海景遊樂園，提振基隆觀光發展，創造周邊收益，市民週一入園免費。設立親子特色遊樂空間➙DIY體驗空間、兒童運動館、職探中心、室內樂園、電影放映‍。微型寵物樂園營運形式：類會員制健身房運作，搭配寵物志工管家、志工營養師現場指導陪玩，以及設置流浪犬領養區、寵物疫苗專區、寵物結紮專區。活化閒置空間，打造藝術家聚落，展現藝文特色與價值。

五、增設公托中心，提高托育津貼、基隆重點醫院增設兒童專科門診、推動特教大學。包括增設公托中心、親子共學、遊樂中心，未滿2歲幼兒，提高送托加入準公共化暨合作聯盟之「保母及公托中心」補助津貼。基隆重點醫院增設兒童專科門診、每週邀請雙北著名兒童醫學專家，定期為基隆兒童看診、判別。

六、教育創新三部曲，提振基隆文教力，讓孩子適性發展。國小：導入國際品牌教學方法 ➙芬蘭Coding Galaxy。閒置校舍大變身 ➙銀新未來城、青創孵育中心、公托／親子中心、庇護工場／身障小作手。國中：各校特色專班 ➙依據孩子興趣及專長因材施教，提升競爭力及獨特性。課後延伸學習➙在學校跟家長有意願的前提下，評估鬆綁法規，讓學校可以「延伸學習」，提供孩子和家長有更多元的選擇。高中：建立多元升學管道 ➙結合北部大專院校課程與見習、建立實習資源統合平台、高中生寒暑假實習並媒合業師入校、海外短期參訪與見習。推動特教大學以企業媒合、永續經營方式，提供特教生工作機會、認購特教大學商品。

七、多元族群政策。原住民 ：生活全面升級➙加強族語教育及推廣、設立文化體驗管／市集、打造百萬創業基金與空間。創立原民三創中心➙創意、創業、創新。新住民：支持「新」聲音文化傳承創雙贏➙任職母語老師獲取津貼、課輔語言交換、勞動檢查消除職場歧視。家庭關係維繫➙建置多語資源網：親職教育、情緒、習俗知識、婚姻、專人服務。服務中心、車站、觀光景點➙設置多語言服務、友善廁所、清真認證圖章。客家：客家事務專責單位➙振興客庄社區藝文產品、辦理美食及手作小物市集、舉辦七堵瑪陵坑桐花系列活動。哈客館➙設立據點教學客語、回饋公設、公私協力、系列技藝活動。客語友善環境➙結合數位科技、客語比賽（影像、新詩、歌唱）。