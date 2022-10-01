上海商業儲蓄銀行總行大樓新建工程，歷經5個月的拆除舊大樓及28個月的施工，10月1日上午舉行主體結構上梁儀式，由該行李慶言董事長自新加坡連線致詞，榮康信常務董事、陳木在獨立常務董事、林志宏總經理共同主持，並與邱怡仁董事、潘冀建築師事務所主持人潘冀建築師、互助營造林志聖董事長為主體結構梁鎖上螺栓，象徵主體結構工程進入最後階段，預計年底可完成。

下一階段的帷幕牆工程則由德國原廠技師駐點技術指導，上海商銀新建總行大樓預計2023年第3季可取得使用執照，2024年6月前將擇吉日遷入正式啟用。

上海商銀總行大樓的新建工程於2020年1月開始，歷經5個月的拆除舊大樓工程，2020年6月開工動土後，即面臨新冠肺炎疫情干擾導致施工不便、友善鄰里假日不施工及發現隱藏地樁225枝需額外拔除等施工問題，今(2022)年上半年更面對超長雨季影響部分工程進度、全球性通貨膨脹引發工料價格上漲、海運塞港造成物料進貨延遲等挑戰，幸賴工程總包互助營造、建築設計潘冀建築師事務所及協力廠商等施工團隊積極協調，並發揮豐富的施工經驗一一 克服。

上海商銀總行大樓新建工程於2019年6月獲准採用危老重建方案，且為台北市商辦適用危老條例的第二例，取得34％的容積獎勵，容積率由560％(商四特)增至750％，容積樓地板面積共增加約1343坪。該建案基地面積705坪，設計興建地上16層地下4層的現代辦公大樓，總面積(含地下四層2196坪)共8782坪，總工程造價約新台幣26億元。

上海商銀總行新大樓建築設計將同時申請綠建築標章及建築耐震標章，尤其建築大樓結構具超耐震的標準，結構耐震係數高達法規1.5倍，室內27米無柱的大跨距開放式辦公空間，配備樓板調諧質量阻尼器(TMD)及結構健康監測系統(SHM)，讓大樓結構更安全，其第14層員工餐廳外規劃設置空中花園與健康休閒步道，與地面層落瀑水濂的景觀休憩中庭相互輝映，處處展現新大樓在設計上的細膩與巧思。

外觀則是採用鑽石概念設計，透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的氛圍，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色，此外，整體外牆框架更展現出建築結構的力與美，象徵本行如鑽石般堅固永恆的企業形象，同時也將成為中山北路與民權東路的新建築地標。