「2022臺南國際音樂節」今（1）日在二寮絕美雲海日光襯托下，100把大提琴與彩虹古謠隊的天籟美聲響徹二寮！ 台南市長黃偉哲表示，藝術的臺南、壯闊的二寮。感謝今天清晨的《冒險啟程》日出音樂會！
「2022臺南國際音樂節」(TIMF)上周末起熱鬧登場，整座城市都是音樂展演的舞臺！今日在二寮絕美雲海日光襯托下，100把大提琴與彩虹古謠隊的天籟美聲響徹二寮！ 100把大提琴的編制與彩虹古謠隊的純樸歌聲，結合日出時刻，在悠揚的音樂聲中，一場絕無僅有的青春冒險啟程，吸引2000多人來到二寮觀日亭，共同享受大自然與音樂詩意又夢幻的共情時刻。
對此，台南市長黃偉哲今 （1）日在臉書表示，音符隨著日出而起，歌聲繚繞山巔之野，清朗的原住民樂章交響著世界名曲，藝術的臺南、壯闊的二寮。感謝今天清晨的《冒險啟程》日出音樂會！
#九合一選舉 #台南市 #黃偉哲 #《冒險啟程》日出音樂會
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