北大西洋公約組織（NATO）今天指控俄羅斯總統蒲亭挑起俄國侵略烏克蘭的戰爭爆發以來「最嚴重的一次衝突升級」，但也說這阻止不了北約對烏克蘭的支持。

路透社報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上說：「我們看到俄羅斯發布動員令，再加上魯莽、危險的核子言論，然後是今天的非法併吞，或企圖併吞烏克蘭部分地區。」

「總的來說，這是（俄烏戰爭）開打以來，最嚴重的一次衝突升級，蒲亭（Vladimir Putin）的目的是要阻止我們支持烏克蘭，但他不會成功。」

蒲亭稍早在克里姆林宮（Kremlin）舉辦的儀式上，宣布將烏克蘭大片領土納入俄國版圖，並矢言俄國會在對烏國的「特殊軍事行動」中取得勝利，然而與此同時，部分俄軍已露敗象。

蒲亭宣布納入俄羅斯版圖的地區，面積合計占烏克蘭領土的15%，這是歐洲自第二次世界大戰以來的最大規模併吞行動。西方國家，甚至許多俄國親密盟友都堅決否定這種做法。

史托騰柏格表示，俄羅斯的行動是「二戰後企圖用武力併吞歐洲領土的事件中，規模最大的一次」，並補充道，一個面積相當於葡萄牙的地區「在槍口下遭俄國非法占領」。

「假公投是莫斯科當局所操縱，是在完全違反國際法的情況下，強加於烏克蘭，這樣掠奪土地是非法、不正當的。」

他還說：「北約盟國沒有、也不會承認這一部分土地屬於俄羅斯。我們呼籲所有國家拒絕俄國試圖公然強占領土的行為。這些土地隸屬烏克蘭。」

他表示，北約並非衝突的當事方，但要重申對烏克蘭獨立、主權、領土完整的「堅定支持」，並將繼續支持烏國抵禦俄羅斯。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111001