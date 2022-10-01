屏東縣政府近年來推廣屏東咖啡品牌，並透過賽事評鑑，提高各莊園能見度。（林和生攝）

一連三場在屏東舉辦的「2022屏東咖啡節」系列活動，1日上午在屏東咖啡園區頒獎典禮，其中首次舉辦的台灣菁英咖啡邀請賽，邀集全台好手齊聚，獲得特等獎的阿里山卓武山咖啡農場許定燁坦言，面對好手雲集，猶如華山論劍，必須拿出最好作品參賽。

屏東縣政府原民處長顏成仁表示，近年縣府積極推廣咖啡產業發展，辦理多項產製銷課程，在農民、業者及公部門共同努力下，屏東咖啡整體產業實力提昇不少。

今年辦理「2022屏東咖啡節」活動深具意義，特別舉辦台灣菁英咖啡邀請賽，前12名莊園，就有6家莊園來自屏東產區，成果豐碩，可見屏東咖啡品質在臺灣占有一席之地，未來除將繼續發展國內市場需求外，亦盼與國際接軌，將屏東咖啡推向國際市場。

此次屏東精品咖啡豆評鑑從52支參賽樣本進行評比，由望香咖啡農產品烘焙卓永昌拿下特等獎殊榮；屏東咖啡手沖賽有26位全國咖啡好手一同較勁，由來自桃園的陳琳萱榮獲冠軍。

台灣菁英咖啡邀請賽則來自全台11個縣市、28家咖啡莊園，共36支杯測樣本進行交流賽事，由嘉義縣阿里山鄉卓武山咖啡農場榮獲特等獎，立委周春米表示，透過各項咖啡賽事讓屏東咖啡與外縣市產區咖啡交流互動成長，屏東咖啡品質的提昇，將為農民及業者帶來更大的商機。